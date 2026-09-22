Amazon eleva a 200.000 los empleos generados en España desde 2011

La actividad de Amazon ha contribuido a reducir el desempleo en municipios como Illescas y a dinamizar la economía local.

Desde su llegada, Amazon ha invertido más de 25.000 millones de euros y tiene cerca de 40 instalaciones logísticas en España.

La empresa cuenta con más de 30.000 empleados permanentes y colabora con miles de pymes en el país.

Amazon ha elevado a 200.000 los empleos generados a partir de su actividad en España 15 años después de lanzar su tienda en el país, señalando los puestos de trabajo que se han creado a lo largo de su cadena de suministro y en las miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) con las que colabora.

La compañía emplea de forma permanente a más de 30.000 personas que forman su equipo, quienes desempeñan más de 400 puestos de trabajo diferentes, según se desprende del informe 'Amazon en España: 15 años de impacto', elaborado por IE University.

El informe ha sido presentado este pasado lunes durante el evento conmemorativo del 15º aniversario de la compañía en España, que contó con la participación de representantes institucionales y del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Este estudio profundiza en la evolución del contexto y el impacto económico, tecnológico y social de Amazon desde su llegada en 2011.

Así, el análisis señala que a las mencionadas 30.000 personas del equipo se suman otras más de 50.000 personas que dan soporte a la multinacional en sus instalaciones logísticas y oficinas corporativas, incluyendo consultores, seguridad o servicios de restauración.

Además, su actividad también se traduce en más de 53.000 empleos indirectos en sectores como la logística, la construcción y los servicios profesionales y cerca de 20.000 empleos inducidos en el conjunto de la economía española. Por último, añaden a las más de 45.000 personas que emplean para gestionar sus negocios 'online' las miles de pymes que venden en las tiendas de Amazon.

La directora general de Amazon para España y Portugal, Ruth Díaz, destacó durante el acto la "apuesta" de la empresa de seguir creciendo junto a España. "Después de 15 años, Amazon es parte de España", declaró, subrayando que se sienten "profundamente españoles y están en el país para quedarse invirtiendo, innovando y creando oportunidades para las personas y las empresas nacionales".

En este sentido, la firma estadounidense ha afirmado que desde 2011 ha invertido más de 25.000 millones de euros en España, donde cuenta actualmente con alrededor de 40 instalaciones logísticas, dos sedes corporativas, dos centros de innovación y una región de infraestructura de nube de AWS. Asimismo, este año abrirá su primer centro de distribución en el país, que estará ubicado en Zaragoza (Aragón), y una estación logística en Paterna (Comunidad Valenciana), ampliando su capacidad.

El economista y profesor de Políticas Públicas en IE University y autor del informe, Toni Roldán, señaló que a lo largo de estos últimos 15 años, "Amazon ha contribuido a transformar la economía española en la dirección correcta: más empleo estable, más apuesta por el talento, más tecnología de futuro, más exportaciones y crecimiento para las pymes, más industria local y más y mejores opciones para los consumidores".

De hecho, cada euro invertido en infraestructura, talento, tecnología y servicios generan un" efecto multiplicador que se extiende al conjunto de las comunidades donde opera la compañía".

Resaltan el ejemplo de Illescas (Toledo), donde los dos centros logísticos de Amazon emplean en la actualidad a más de 3.000 personas. Desde la llegada de la compañía, el desempleo registrado en el municipio se ha reducido un 46%, y el informe de IE University atribuye a Amazon más de un tercio de esa disminución.

El impacto se extiende además a la economía local, ya que la población de Illescas ha crecido un 28% desde 2018 y el número de empresas instaladas en el municipio ha aumentado un 16%, convirtiendo a la comarca de la Sagra en uno de los "mayores polos" de distribución de España.

La inversión planeada de 33.700 millones de euros hasta 2035, asociada a los centros de datos de AWS en España, apoyará el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales, incluyendo empleo directo, indirecto e inducido.

Además, las nuevas instalaciones de cadena de suministro planeadas en Aragón -dedicadas a la fabricación, almacenaje y reparación de servidores- generarán aproximadamente 1.800 empleos adicionales cuando estén plenamente operativas.