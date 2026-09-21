Luis Carlos Morillo y Juan Esteban Poveda durante la presentación del libro en Baeza. El Español

‘El Olivo y la Corbata’: la revolución del aceite a través de la trayectoria de Luis Carlos Morillo (Oleícola Jaén)

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Las claves Generado con IA El libro 'El Olivo y la Corbata' narra la trayectoria de Luis Carlos Morillo, presidente de Grupo Oleícola Jaén, como reflejo de la revolución en el sector del aceite. La obra repasa los orígenes familiares, éxitos y crisis de Morillo, y cómo su empresa aborda el olivar con una visión integral, desde el campo hasta el oleoturismo. El libro destaca valores como trabajo, familia e innovación, abordando retos como la sostenibilidad, la economía circular y el relevo generacional en el sector oleícola. Los fondos recaudados por el libro apoyan los fines de la Fundación Grupo Oleícola Jaén y pueden adquirirse en la tienda online y la Oleoteca de AOVELAND.

El libro El Olivo y la Corbata, del responsable de EL ESPAÑOL-Invertia en Andalucía, Juan Esteban Poveda, recorre la trayectoria de Luis Carlos Morillo, presidente de Grupo Oleícola Jaén. Una vida que sirve de hilo conductor para narrar la revolución en el mundo del aceite en las últimas décadas.

La obra recorre los orígenes familiares de Luis Carlos Morillo, sus primeros pasos, sus éxitos y también las dificultades y los momentos de crisis, hasta llegar a la Oleícola Jaén de hoy en día.

La obra vital de Luis Carlos Morillo, su legado, es una gran empresa familiar que concibe el olivar con perspectiva 360 grados: desde el campo a la mesa, incluyendo la gestión de subproductos y el oleoturismo

"Una historia marcada por valores como el trabajo, la perseverancia, la familia y el compromiso con Baeza, Jaén y el olivar. Y al mismo tiempo, un análisis detallado de los cambios tecnológicos y de mentalidad en el olivar y el aceite", explica el periodista.

Un relato construido "desde un observatorio privilegiado: desde la cabeza y el corazón de uno de sus protagonistas, de una de las empresas que ha impulsado con innovación al sector", dice Poveda.

El Olivo y la Corbata está concebido como un reportaje de gran formato, que rinde tributo al olivar. Y que aborda de manera minuciosa retos como la evolución tecnológica y de mentalidad del sector, la apuesta por la calidad o los esfuerzos por generar cada vez más valor añadido.

Portada de El Olivo y la Corbata. El Español

También se abordan cuestiones empresariales como el relevo generacional, la contribución a la economía circular y la sostenibilidad, la excelencia de los nuevos aceites tempranos, o la importancia de generar marca a través de diseños que cuentan historias.

"Y no se hace en abstracto, sino desde la experiencia real de Luis Carlos Morillo y de su familia", indica el autor. Así que el libro es también una reivindicación de la figura del emprendedor.

“En estos tiempos, cuando tantos se dedican a tirar por tierra a los empresarios, este libro homenajea la figura de personas que son auténticos héroes: hombres y mujeres que se lo juegan todo para hacer realidad un sueño, y que con su esfuerzo crean riqueza para toda la sociedad”, explica Poveda.

Un libro con propósito

El Olivo y la Corbata forma parte también de los proyectos vinculados a los pilares de la Fundación Grupo Oleícola Jaén, de manera que los recursos generados por la obra contribuirán al desarrollo de sus fines e iniciativas.

El libro puede adquirirse tanto a través de la tienda online de la Fundación Grupo Oleícola Jaén como de forma presencial en la Oleoteca de AOVELAND, en las instalaciones de Grupo Oleícola Jaén en Baeza.

La publicación responde a la actividad de AOVELAND, desde donde el Grupo trabaja en la divulgación de la cultura del aceite de oliva, el oleoturismo y la transmisión de los valores ligados al olivar y al territorio.