Cox gana un arbitraje de 198 M€ en Ghana en un litigio por el contrato de agua de la desaladora de Accra

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Las claves Generado con IA Cox ha ganado un arbitraje por el que debe recibir 198 millones de euros tras un litigio con Ghana Water Company Limited y la República de Ghana por la desaladora de Accra. La filial de Cox, Befesa Desalination Developments Ghana Limited, recibirá 235 millones de dólares netos de impuestos por la terminación del contrato de compraventa de agua. La República de Ghana está obligada a pagar las cantidades reconocidas por los laudos arbitrales, mientras que las contrademandas contra BDDG han sido desestimadas en su mayoría. El impacto económico final para Cox dependerá de la recuperación efectiva de los importes y de la estructura financiera del proyecto, y las partes siguen negociando una solución amistosa.

Cox debe recibir 198 millones de euros tras el fallo favorable a sus intereses de dos laudos arbitrales en un litigio que mantenía con Ghana Water Company Limited (GWCL) y la República de Ghana por el proyecto de la planta desaladora de Accra.

La compañía de Enrique Riquelme ha informado a los mercados de que su filial Befesa Desalination Developments Ghana Limited (BDDG), participada en un 95%, debe recibir 235 millones de dólares, netos de impuestos, por la terminación del contrato de compraventa de agua (WPA).

A esta cantidad se añadirán los intereses devengados desde el 1 de abril de 2026 hasta la fecha de pago eefectivo. Asimismo, GWCL deberá reembolsar parcialmente los costes legales asumidos por BDDG durante los procedimientos arbitrales.

Los laudos también declaran que la República de Ghana está obligada, en virtud de la garantía estatal asociada al proyecto, a satisfacer las cantidades reconocidas, aunque sin que pueda producirse una doble recuperación por parte de la filial de Cox.

Además, las decisiones arbitrales desestiman sustancialmente las contrademandas presentadas contra BDDG, incluida una reclamación por importe de 144,5 millones de dólares (alrededor de 122 millones de euros).

Cox ha subrayado que los laudos son finales y vinculantes para las partes, si bien permanecen sujetos a los mecanismos de impugnación que puedan contemplar las legislaciones aplicables en sus respectivas sedes.

No obstante, el grupo ha advertido de que los importes concedidos son cantidades brutas reconocidas a BDDG dentro de la estructura financiera del proyecto, por lo que no equivalen de manera directa a caja neta atribuible a Cox.

Así, el impacto económico y contable definitivo para la compañía dependerá de factores como la recuperación efectiva de los importes, la estructura financiera del proyecto, los derechos de terceros y el tratamiento contable aplicable.

Las partes continúan, además, negociando una solución amistosa, sin perjuicio de los derechos que corresponden a BDDG como consecuencia de los laudos.

Cox ha señalado que comunicará al mercado cualquier avance relevante relativo al cobro de las cantidades reconocidas o al resto de obligaciones derivadas de las decisiones arbitrales.

Cox incluye la desaladora de Accra, con una capacidad de 60.000 metros cúbicos por día, como uno de sus proyectos más destacados en su información corporativa.