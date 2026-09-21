ILUNION capacitó a más de 650 directivos en un modelo de gestión ética respaldado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Ana María López, directora de Ética en ILUNION: “Estos son los 5 pilares del liderazgo humanista en la empresa”

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Las claves Generado con IA ILUNION apuesta por un liderazgo humanista, poniendo a la persona en el centro e integrando la rentabilidad económica con el bienestar social. El modelo humanista de ILUNION se basa en cinco pilares: dignidad personal, ética en la toma de decisiones, desarrollo del talento, derechos humanos y confianza. Más de 650 directivos de ILUNION han sido formados en este modelo, que busca contagiar su visión inclusiva y ética a todo el tejido empresarial. La compañía impulsa un Comité Humanista y encuestas éticas para evaluar y mejorar continuamente la percepción y bienestar de sus empleados.

En el competitivo entorno empresarial actual, surge una pregunta clave: ¿es compatible la rentabilidad económica con la protección de la dignidad humana? El modelo de liderazgo humanista de ILUNION demuestra que sí: situar a la persona en el centro es rentable tanto en el ámbito financiero como en el social.

Este enfoque puede resultar paradójico. Vivimos un momento en el que la tecnología y la inteligencia artificial han puesto en duda el valor del factor humano. En este contexto, apostar por un modelo centrado en el individuo resulta singular.

Como explica Ana María López de San Román, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de ILUNION, la compañía cuenta con "la particularidad absoluta de tener una esencia social que pone a la persona en el centro".

Así es el modelo de liderazgo humanista de ILUNION

De ahí nace la propuesta de valor de la firma: la convivencia orgánica entre el beneficio económico y el bienestar social a través del cuidado del empleado y la conducta ética en todos los niveles.

Un compromiso diario, persistente y autoexigente

El objetivo de ILUNION no es dar lecciones, sino demostrar con hechos que una empresa de éxito puede ser un espacio de trabajo digno e inclusivo. El departamento de Ética, Sostenibilidad y Alianzas representa esta declaración de intenciones y actúa como un motor de transformación interno.

"El liderazgo humanista es un modelo sólido, adaptado a los tiempos actuales y permeable para todos nuestros líderes", señala Ana María López de San Román.

"El liderazgo humanista es un modelo sólido, adaptado a los tiempos actuales y permeable para todos nuestros líderes" Ana María López de San Román, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de ILUNION

¿Cómo traslada ILUNION esta teoría a la práctica? Principalmente a través de una palabra clave: compromiso. A la hora de definir este modelo, la directiva huye de etiquetas "buenistas".

No se trata de una intención vacía, sino de implantar un trabajo "persistente y autoexigente" que empieza, explica la directiva, "con una mirada hacia la persona para transformar la propia organización y contagiar al tejido empresarial".

Los 5 pilares del modelo humanista de ILUNION

La propuesta resulta pionera al asumir los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En el texto, el concepto de dignidad adquiría una dimensión capital que no siempre se ha trasladado al entorno corporativo.

El concepto de liderazgo humanista de ILUNION toma ese postulado y asume la responsabilidad de protegerla, para lo que articula su filosofía en torno a cinco pilares fundamentales:

La dignidad de la persona en el centro. La ética como principio rector en la toma de decisiones. El florecimiento humano (flourishing) y desarrollo del talento. Los derechos humanos y la orientación al bien común. La confianza como base de las relaciones.

Ana María considera que estas líneas hacen de su modelo algo "muy ambicioso", partiendo de la convicción de que cuidar a las personas mejora el rendimiento. Esto conecta con el mencionado flourishing: "Es un término que consiste en facilitar el desarrollo humano para que las personas puedan brillar realmente".

Este compromiso público se formaliza, además, en el Manifiesto Ético-Humanista de la compañía, un documento que promueve "hábitos virtuosos" para que los líderes actúen como "faros éticos" en su gestión diaria.

Formación ejecutiva: más de 650 directivos capacitados

Ana María López de San Román, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas en ILUNION. Mónica Mollá.

¿Realmente cala este planteamiento entre quienes toman decisiones? Las cifras indican que sí. Hasta la fecha, ILUNION ha capacitado a más de 650 directivos y gerentes, logrando homogeneizar esta visión en un grupo caracterizado por su diversidad de líneas de negocio.

Además, la compañía ha creado un Comité Humanista, órgano encargado de supervisar el despliegue del modelo y evaluar el feedback de los empleados a través de encuestas permanentes de percepción ética.

La aspiración de ILUNION es inspirar y exportar su modelo a otras organizaciones y sumar “aliados para el cambio”. “Cada vez más empresas se interesan por nuestro modelo y quieren sumar. La sociedad y el sector empresarial necesitan rehumanizarse en un contexto de incertidumbre", destaca la directora.

¿Cómo cambiar la mentalidad corporativa?

La realidad diaria de ILUNION es uno de los mejores argumentos para convencer a otras empresas de que la rentabilidad social y la financiera van de la mano: "Pensamos que la empresa puede ser una escuela de valores y virtudes", incide Ana María.

Para reforzar este mensaje, la directiva alude a una conocida cita del filósofo Javier Gomá, quien reflexiona sobre el supuesto impedimento que representa la dignidad en la búsqueda de la eficiencia acelerada: “La dignidad es lo que estorba. Lo que estorba a los planes racionales, incluso a los planes buenos, que irían más rápido si no hubiera elementos de dignidad que estorban esa velocidad”.

Ana María invita a interpretar esta reflexión como una oportunidad: "La dignidad obliga a hacer una pausa para pensar y recordar que lo más importante de cualquier organización son las personas".

'Ana María López, directora de Ética en ILUNION: “Estos son los 5 pilares del liderazgo humanista en la empresa”' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con ILUNION.