Las grandes de la horticultura almeriense crecen a doble dígito: Única lidera con más de 900 M€ de negocio

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Las claves Generado con IA Unica Group lidera el sector hortofrutícola almeriense con 902 millones de euros de negocio, un 11% más que el año anterior. Empresas como Agroponiente, CASI, Murgiverde y Vicasol también crecen a doble dígito, destacando en innovación y sostenibilidad. El sector apuesta por tecnología avanzada: inteligencia artificial, riego de precisión, control biológico y robótica en los invernaderos. Las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas superan los 7.450 millones de euros en 2025, con Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido como destinos principales.

La cooperativa almeriense Unica Group anuncia un volumen de negocio consolidado este año de 902 millones de euros, 822 de ellos procedentes de la comercialización de frutas y hortalizas y el resto de suministros y servicios a sus socios. Es un 11% más que el año anterior.

El resto de las grandes empresas hortofrutícolas almerienses, cada una en su escala, siguen la misma senda, también con crecimientos a doble dígito: Agroponiente, Casi, Murgiverde y Vicasol destacan junto a Unica.

Son datos que confirman el éxito de un modelo de alto valor añadido y productividad basado en la innovación, la agricultura sostenible con la más avanzada tecnología y la internacionalización. Con un fuerte componente cooperativo.

Un camino ha colocado en tan solo 18 años a Unica a un paso del selecto club de las empresas ‘milmillonarias’ del campo andaluz (las aceiteras Dcoop, Covap, Acesur, Migasa).

Una hazaña lograda desde una tierra especialmente árida que ha construido la agricultura más avanzada de Europa.

“Alcanzamos la mayoría de edad con una dimensión empresarial que permite afrontar una nueva etapa de crecimiento que, necesariamente, pasa por crear más valor”, aseguran.

Para ello anuncian un programa de inversiones de 50 millones de euros anuales, que se destinarán a mejoras de producción, confección en almacenes, mejoras en la relación con clientes clave e I+D+i.

Es el primer Programa Operativo total de España, con una ayuda de cerca de 27 de millones de euros anuales, que suponen un 5% sobre el valor de la producción comercializada.

La cooperativa destaca que este programa es “el primero de estas características en la Unión Europea y también en el de mayor tamaño, ya que concentra los programas operativos de todas las cooperativas asociadas a Unica”.

Póker de ases

Agroponiente, por su parte, ha cerrado la campaña 2025/2026 con una facturación de 515 millones de euros en el perímetro actual del Grupo, frente a los 386 millones registrados en el ejercicio anterior. Es un crecimiento superior al 33%.

La campaña 2025/2026 ha sido además la primera en la que Agroponiente ha comenzado a implantar tecnologías reales de inteligencia artificial para mejorar la gestión y la eficiencia del negocio.

Sus planes pasan por ampliar el uso de esta tecnología, “que en el corto plazo estará al alcance de los agricultores, que buscan crecer y rentabilizar su cultivo”.

Las filiales de Agroponiente en Reino Unido y Países Bajos superan conjuntamente los 100 millones de euros.

La Cooperativa Agrícola San Isidro, CASI, se mueve en el entorno de los 300 millones de euros en ventas. El último resultado publicado antes de impuestos es de más de 8 millones en la campaña 25/26,. El dato mejora un 11,05% al año el mejor resultado en la historia de CASI que fue la 22/23.

Vicasol, con más de 320 millones en ventas, crece un 17%. Gracias a su valor social genera un impacto económico que supera los 431 millones, según un estudio impulsado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en 2024, cuando su negocio estaba por debajo de los 300 millones.

En el plan estratégico en vigor de otra de las grandes, la cooperativa La Unión, ya preveía crecimientos superiores al 10% anuales entre 2022 y 2026.

Son datos de crecimiento, facturación e innovación que explican el éxito internacional del modelo de agricultura almeriense.

Exportación e innovación

Con resultados macro que tiran de la economía regional y española. Las exportaciones andaluzas de frutas y hortalizas han crecido un 7,07 por ciento en 2025 en comparación con el año anterior, superando los 7.450 millones de euros y las 4.006 toneladas.

Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido son los principales países destinatarios de la producción de una provincia que es la huerta de Europa. Y que gana mercados a base de innovación.

La de Almería es una huerta bajo plástico donde son ya habituales o se abren paso a pasos agigantados técnicas como el riego de precisión por IA o sensores que lo monitorizan todo y permiten tomar las mejores decisiones.

Esa digitalización permite el control climático automatizado con pantallas térmicas, nebulizadores y ventilación de forma autónoma.

También se aplica el control biológico avanzado e insectos auxiliares en vez de productos químicos, bioinsumos y bioestimulantes de microalgas o la nutrición circular y biotransformación.

El cultivo hidropónico y sustratos avanzados están permitiendo el abandono progresivo del suelo natural en favor de perlita, fibra de coco o lana de roca, combinados con fertirrigación en circuito cerrado (recirculación de nutrientes y agua).

La innovación afecta también al rediseño estructural, con invernaderos de mayor altura y agrivoltaicos que usan paneles semitransparentes en cubiertas para autoabastecimiento energético.

Y poco a poco se va incorporando la robótica para inspección y labores menores, a través de vehículos guiados automáticamente (AGV) que recorren los pasillos para labores de trazabilidad, fenotipado e inspección de cosechas.