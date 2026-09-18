La Audiencia Nacional suspende el referéndum previsto la próxima semana sobre el conflicto de Airbus

El comité de huelga reclama una subida salarial mayor y un pago único más elevado, mientras que la huelga indefinida continúa pausada desde el 9 de septiembre tras varias semanas de movilizaciones.

La propuesta de acuerdo incluye el pago del IPC real y recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% en cuatro años, además de mantener el acuerdo actual de teletrabajo.

La suspensión responde a una solicitud de medidas cautelarísimas presentada por el sindicato CGT, que ya había demandado a la empresa por conflicto colectivo y vulneración del derecho de huelga.

La Audiencia Nacional ha suspendido provisionalmente el referéndum de la plantilla de Airbus en España previsto para el 24 y 25 de septiembre.

La Audiencia Nacional ha suspendido provisionalmente el referéndum por el que la plantilla de Airbus en España iba a votar el 24 y 25 de septiembre si aceptaba o no la última propuesta de la compañía para salir de la situación de conflicto y huelga que afecta la compañía desde julio.

Una decisión de la Sala de lo Social del tribunal acuerda las medidas cautelarísimas solicitadas por CGT, según ha confirmado el sindicato a Europa Press, y que deja en el aire la votación prevista para el jueves y viernes de la semana que viene.

CGT presentó ayer la solicitud para parar el referéndum. Argumentó que el día 24 jueves está señalada la vista sobre medidas cautelares contra Airbus por conflicto colectivo. Según el sindicato, la compañía comunicó la celebración del referéndum para ese mismo día 24 y el siguiente, conociendo ya el señalamiento de la sala.

Así consta en el acta de resolución, que ha procedido hoy a suspender la votación hasta que se celebre la ya mencionada vista de las medidas cautelares del próximo jueves.

La demanda

CGT ya presentó hace 10 días una demanda contra la empresa por conflicto colectivo por lo que consideraban que era vulneración del derecho fundamental de la huelga y mala fe negocial durante las conversaciones.

La convocatoria del fabricante para votar incluía a los trabajadores de todos los centros a nivel nacional para votar ambos días de la semana próxima, mientras que el proceso iba a contar con auditores de todos los sindicatos que deseen participar y con la intervención de la consultora externa PwC para garantizar la "máxima transparencia e integridad.

En las últimas semanas se habían producido reuniones informativas para los trabajadores, con el objetivo de comunicar exactamente cuáles son las condiciones y los posibles beneficios.

Por otro lado, el comité de huelga formado por CGT, UGT y ÚTIL ha enviado una reciente carta abierta a la dirección de Airbus en la que solicita que se abra al diálogo y se siente a negociar, apuntando el foco en que sus preocupaciones no han sido "plenamente escuchadas".

"Negociar significa reconocer que existe un conflicto que todavía no ha encontrado la solución aceptada por ambos lados. Airbus ha defendido la importancia del diálogo social para construir acuerdos", reza la misiva, que ha sido enviada también a la plantilla.

Para las representaciones sindicales, lo que "está en juego" es la capacidad de reconstruir un "clima de confianza mutua", añadiendo que, después de todo lo ocurrido, quizá la pregunta ya no sea únicamente "cómo termina el conflicto", sino "qué Airbus queremos encontrar cuando termine".

Claves económicas

Las claves del entendimiento alcanzado con ATP, CCOO y SIPA el 4 de septiembre en el Ministerio de Industria destacan por el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% en cuatro años, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

Para Airbus, esta propuesta define una solución "equilibrada" al conflicto que mejora las condiciones laborales y garantiza que la compañía en España mantiene "una posición fuerte y competitiva".

También valoró, asimismo, que supone una "oportunidad colectiva" que les permite proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, y el futuro de nuestra actividad industrial en España.

El comité de huelga formado por UGT, CGT y ÚTIL, reclamaba una subida equivalente al IPC más un 4% en 2026 y 2027, sin ningún tipo de cláusula techo, además de un pago único de 4.000 euros, frente a los 2.000 que plantea la compañía.

Por su parte, CCOO, sindicato mayoritario de Airbus en España, se pronunció recientemente sobre el referéndum al hacer un llamamiento a los trabajadores para votar a favor de la última oferta, ya que, a su juicio, permitirá "consolidar las importantes mejoras salariales y laborales acordadas", en beneficio del conjunto de la plantilla y de la estabilidad de las personas trabajadoras del sector.

Huelga suspendida

Desde el pasado 9 de septiembre, la huelga indefinida continúa pausada tras más de dos semanas vigentes de movilizaciones, y pese a que la reciente votación de la plantilla representada por el comité de huelga votara a favor de seguir con los paros, aunque con una diferencia pequeña de 67 votos.

En concreto, las plantas de San Pablo (Sevilla) y Getafe, la principal en el país, decantaron la balanza sobre el resultado de las votaciones al decidir mantener las movilizaciones, al contrario que Cádiz, Illescas (Toledo), Tablada (Sevilla) y Albacete

Esta pausa se produjo con motivo de la reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, que contó con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, junto con varios sindicatos y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury.