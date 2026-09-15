La tecnológica andaluza Éxxita inicia su expansión por Europa en la Bolsa de París con 25,8 M€ de cotización

Alejandro Costa toca la campana para abrir la sesión en la Bolsa de París. Exxita

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Las claves Generado con IA Éxxita, tecnológica sevillana, debuta en la Bolsa de París con una capitalización de 25,8 millones de euros sin emitir nuevas acciones. La compañía gestiona el ciclo de vida de productos electrónicos para grandes clientes y apuesta por la economía circular y la inteligencia de datos. Francia es el primer paso de su expansión europea, priorizando mercados con regulaciones avanzadas en economía circular como Países Bajos, Bélgica y Austria. Éxxita cuenta con 160 profesionales y nuevas instalaciones en Sevilla, y ha recibido una inversión de 6 millones de euros por parte de Global Social Impact Investments.

La tecnológica sevillana Éxxita celebra su cotización en la Bolsa de París a través de Euronext Access Paris con el tradicional toque de campana. Alcanza una capitalización bursátil de 25,8 millones de euros

Las acciones de Éxxita fueron admitidas a negociación en Euronext Access Paris mediante la incorporación de las 88.797 acciones existentes que componen su capital social, con un precio de referencia de 290,51 euros por acción.

Solo durante 2024, la compañía gestionó el ciclo de vida de más de 500.000 productos electrónicos. Trabaja con clientes como Telefónica, MediaMarkt, Lenovo, TCL y Alcatel-Lucent Enterprise.

La operación de salida a bolsa se ha realizado mediante una admisión técnica y no ha supuesto la emisión de nuevas acciones.

La compañía fue fundada por Alejandro Costa, José Ángel Costa y Ricardo González en 2004.

En 2024 recibió una inyección de 6 millones a cambio del 40% del capital por Global Social Impact Investments SGIIC (GSI), la gestora de fondos de inversión de impacto del holding familiar Santa Comba.

Éxxita cuenta con aproximadamente 160 profesionales y más de 10.000 metros cuadrados de infraestructura técnica, logística e industrial.

La compañía ha evolucionado desde la gestión industrial de productos electrónicos hacia un modelo en el que tecnología, datos y economía circular convergen para extender su vida útil y preservar el máximo valor posible antes de que el reciclaje se convierta en la última alternativa.

Expansión

Francia será el primer mercado prioritario, dentro de una hoja de ruta europea que contempla también Países Bajos, Bélgica, Austria, Noruega y Polonia.

La elección de Francia responde al grado de madurez de su ecosistema de economía circular, con una regulación avanzada y sistemas consolidados de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

La compañía también ha valorado la presencia de grandes fabricantes y distribuidores y una amplia red de agentes públicos y privados vinculados a la transformación del modelo productivo.

Para Alejandro Costa, fundador, presidente y consejero delegado de Éxxita, la incorporación al mercado representa un punto de inflexión en la evolución de la compañía.

“La ceremonia de hoy representa mucho más que la celebración de nuestra cotización. Marca el comienzo de una nueva etapa para Éxxita, a medida que aceleramos nuestra expansión internacional en toda Europa”.

Para Costa, durante 20 años al frente de Éxxita, el principal reto “no es únicamente gestionar el residuo, sino evitar la pérdida prematura de valor de los productos”.

Esta visión ha impulsado tanto el desarrollo de las capacidades industriales de Éxxita como de Corely Intelligence, su tecnología propia para incorporar inteligencia a las decisiones que se toman durante el ciclo de vida de los productos electrónicos.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado que la incorporación de Éxxita a Euronext Access Paris «refleja la madurez del tejido tecnológico andaluz y la capacidad de nuestras empresas para crecer y competir en Europa».

Blanco ha recordado que esta compañía sevillana ha consolidado desde Andalucía un modelo industrial y tecnológico de referencia en economía circular.

«El crecimiento de Éxxita es una buena noticia para toda Andalucía, porque cuando una empresa de nuestra tierra se internacionaliza y abre nuevos mercados también genera empleo cualificado, oportunidades y futuro», ha señalado la consejera.

Además, ha asegurado que su llegada a la Bolsa de París «es un motivo de orgullo y un ejemplo del talento, la innovación y la ambición de las empresas andaluzas».

Ir por delante

La estrategia de Éxxita se basa en intervenir antes de que un producto electrónico se convierta en residuo. Para ello, combina operaciones industriales, gestión del valor durante el ciclo de vida y Corely Intelligence, su capa tecnológica propia.

Este modelo permite trabajar con fabricantes, distribuidores, Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), recicladores, administraciones y consumidores.

El objetivo es determinar qué decisión permite conservar más valor en cada momento.

Se puede optar por reparar, recuperar, reutilizar, reacondicionar o, cuando no existe otra alternativa, reciclar.

La compañía denomina este modelo Infraestructura de Inteligencia para la Circularidad, una propuesta con la que busca convertir los datos generados durante la gestión de cada producto en conocimiento capaz de mejorar las decisiones futuras.

La compañía inauguró en 2024 sus nuevas instalaciones centrales, Circular Innovation HUB, en Bollullos de la Mitación (Sevilla) con 5 millones de inversión.

Ese año comenzó también la venta online de sus productos recuperados.