El Círculo de Empresarios insta a reflexionar sobre los "incentivos perversos" a la inmigración ilegal tras Ceuta

El Círculo reclama una investigación a fondo y propone un nuevo marco bilateral con Marruecos y una normativa europea para reforzar el control fronterizo.

Consideran inaceptable lo ocurrido en Ceuta, pues afecta la seguridad, el control fronterizo y las relaciones entre España y Marruecos.

La organización insta a reflexionar sobre los incentivos en la legislación actual que, según ellos, fomentan la inmigración ilegal.

El Círculo de Empresarios pide al Gobierno medidas urgentes para recuperar la normalidad en Ceuta y evitar nuevos episodios similares.

El Círculo de Empresarios ha instado al Gobierno a adoptar medidas urgentes y efectivas para recuperar la normalidad en Ceuta, así como para evitar la repetición de un episodio similar.

También ha hecho un llamamiento a hacer una reflexión sobre los "incentivos perversos que fomentan la inmigración ilegal y que están implícitos en el ordenamiento jurídico actual".

"Solamente mediante un enfoque informado y meditado se podrá diseñar una política capaz de dar una respuesta real y de recuperar la buena imagen de España, tan deteriorada por las escenas de la crisis de Ceuta en los medios de comunicación de todo el mundo", ha señalado la organización a través de una declaración institucional.

Para el Círculo de Empresarios, lo ocurrido en Ceuta es" política y jurídicamente inaceptable, perturba enormemente la seguridad y el control fronterizo del territorio español y europeo, y pone en riesgo las buenas relaciones entre el Reino de Marruecos y España".

Por ello, consideran que es un deber constitucional de España y un compromiso internacional de la Unión Europea asegurar el orden público, la seguridad y la convivencia en esta ciudad, donde residen más de 80.000 personas.

"También es una obligación de Marruecos controlar su parte de la frontera", ha insistido la organización.

Además de las acciones de los poderes públicos para reparar lo ocurrido y prevenir su repetición, el Círculo de Empresarios ha hecho un llamamiento a una reflexión, ya abierta en otros países europeos.

Investigación

"Que se ampare en exceso al que comete el acto ilegal de cruzar una frontera sin cumplir los requisitos debidos frente al desamparo de la ciudadanía y migrantes que sí cumplen con la ley amerita un cambio de normativa urgente", ha señalado la organización.

En opinión del Círculo de Empresarios, debe haber una investigación de todos los acontecimientos que culminaron en una vulneración de la integridad territorial de España y no limitarse a analizar fallos que se sucedieron en esos días, sino extenderse a todos los factores que han podido contribuir a ello. Esta investigación abre la vía política y judicial, si fuera el caso, de exigencia de responsabilidades.

Sobre esa base, la organización considera que debe construirse un nuevo marco bilateral con Marruecos que regule, con exigencia, un control fronterizo eficaz, los retornos inmediatos y las vías para una migración laboral legal.

"Este acuerdo tiene que sustentar una nueva relación entre nuestros países, con la condición de que el Gobierno de Marruecos vele eficazmente por su cumplimiento", se indica en el documento.

Además, consideran que el marco bilateral debe complementarse en el plano europeo: Ceuta y Melilla son frontera exterior de la Unión Europea, y esta deberá desarrollar un marco normativo especial para cubrir de forma efectiva las debilidades detectadas.