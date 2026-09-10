La canadiense Pan Global descubre nuevos filones de oro "de alta ley" para una futura mina en León

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Las claves Generado con IA Pan Global ha descubierto nuevos filones de oro de alta ley en el proyecto Cármenes, situado a 55 km de León. El hallazgo incluye un filón de 15 metros con una ley media de 3,90 gramos de oro por tonelada, con tramos de hasta 18,55 gramos. El proyecto abarca 5.653 hectáreas y también presenta mineralización de cobre, níquel y cobalto en antiguas minas de la zona. La compañía canadiense ha invertido más de 25 millones de euros en investigación minera en España, con expectativas crecientes en León tras estos hallazgos.

Pan Global avanza en su proyecto Cármenes, a 55 kilómetros de León, en busca de oro para una futura mina. La compañía canadiense ha informado a los mercados del hallazgo de nuevos filones de alta ley, mayores de los identificados inicialmente.

El proyecto Cármenes se extiende sobre 5.653 hectáreas y está formado por cinco permisos de investigación. Pan Global controla el 100% del proyecto en el Cinturón del Oro del Río Narcea, en los municipios de Cármenes, Villamanín y Sena de Luna.

“Las últimas perforaciones continúan demostrando un potencial de exploración significativo en Providencia”, señala Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global Resources.

La compañía ha invertido más de 25 millones de euros en investigación en España, tanto en León, desde 2023, como en la Faja Pirítica de Huelva. Si inicialmente el foco estaba puesto en Andalucía, el hallazgo en 2025 de cantidades prometedoras de oro ha dado protagonismo a Cármenes.

La onza de oro se cambiaba en 2021 por 1.770 dólares y a día de hoy puede llegar a cotizar a más de 5.000 dólares. Y se prevé un ciclo largo.

Pan Global es lo que en el sector se conoce como una compañía junior. Está especializada en investigación minera. Si consigue encontrar mineral como para hacer rentable una mina, venderá el proyecto a una de las grandes.

Esperanza en León

El ejecutivo pone el foco en la continuidad de la mineralización de oro y de cobre, níquel y cobalto más allá de las antiguas explotaciones leonesas donde está haciendo los sondeos.

El área cuenta además con un pasado minero relevante. Providencia y Profunda son viejas minas que estuvieron activas hasta la década de 1930. Su producción histórica se centró en concentrados de cobre y cobalto con níquel.

La compañía busca ahí diferentes cuerpos o agrupaciones de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro asociados a brechas hidrotermales alojadas en carbonatos.

El oro es, precisamente, el elemento que puede cambiar la lectura económica del proyecto. Pan Global sostiene que históricamente no se produjo oro en Providencia y que el descubrimiento de mineralización aurífera potencialmente significativa es fruto de sus actuales trabajos de exploración.

El dato más relevante comunicado a los inversores a través de la Bolsa de Toronto procede del sondeo PVD15. Ha interceptado un filón de 15 metros con una ley media de 3,90 gramos de oro por tonelada desde la superficie.

El intervalo incluye ocho metros con 6,79 gramos por tonelada y un tramo de un metro con 18,55 gramos de oro, además de platino y paladio.

El resultado tiene especial importancia porque la mineralización comienza prácticamente en superficie. Además, se sitúa por debajo y junto a una zona en la que Pan Global ya había obtenido 20,18 gramos de oro por tonelada en cinco metros mediante muestreo en canal.

La compañía considera que estos datos confirman que la mineralización se prolonga más allá de las antiguas labores de la mina Providencia. Y, por ahora, el sistema permanece abierto tanto lateralmente como en profundidad.

“El PVD15 es particularmente alentador”, añade Moody, que destaca la mineralización desde la superficie y una asociación geológica que, según la interpretación de la compañía, podría corresponder a una zona del sistema más próxima y de mayor temperatura.

Otros sondeos han detectado otra amplia zona de brecha con contenido de oro y ha confirmado mineralización de oro, cobre, níquel y cobalto cerca y más allá de las labores históricas.

Hay análisis de oro de esta nueva área todavía pendientes. La compañía, sin embargo, ya la considera un objetivo prospectivo para una posible mineralización del mismo tipo que la localizada en Providencia.

El siguiente objetivo será delimitar mejor las zonas de mayor ley y comprobar la posible existencia de una estructura alimentadora del sistema. También continuará el muestreo subterráneo y la exploración geoquímica en Providencia, Profunda y Valverdin.

Sucesión de resultados

Los resultados conocidos este septiembre llegan después de una primera tanda de datos que ya había elevado las expectativas sobre Providencia. El pasado 30 de julio, Pan Global comunicó que había encontrado una zona aurífera de alta ley.

El muestreo en canal ofreció entonces una intersección de 80 metros con una ley media de 2,36 gramos de oro por tonelada. Dentro de ella había 23 metros a 3,21 gramos y un tramo de cinco metros a 20,18 gramos por tonelada.

La fotografía que dibuja la compañía es, por tanto, la de un sistema que todavía está en proceso de delimitación, pero mucho mayor que las antiguas labores mineras.

Para Pan Global, el reto ahora es convertir los indicios obtenidos en una imagen geológica que permita valorar el tamaño y la continuidad de la mineralización. De momento, los resultados sitúan a Providencia como el principal foco de exploración del proyecto Cármenes.

En Andalucía

En Andalucía, la compañía tiene abierta otra campaña de investigación. El Proyecto Escacena comprende derechos mineros en más de 13.000 hectáreas controladas al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica, la segunda región productora de cobre más grande de Europa.

Escacena se encuentra cerca de la mina de Riotinto (Atalaya) y es vecina de las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está comenzando el desarrollo de una nueva mina subterránea.