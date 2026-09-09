Sagalés compra la sevillana Rosabus para entrar en el transporte turístico en Andalucía y facturar 170 M€

La integración garantiza la continuidad del equipo y los servicios actuales, además de un plan de renovación de la flota.

Rosabus aporta a Sagalés una flota de 56 vehículos, 77 empleados y su sede en Sevilla.

Sagalés ha comprado la empresa sevillana Rosabus para entrar en el transporte turístico en Andalucía.

El grupo catalán Sagalés confirma la compra la empresa sevillana de transporte de pasajeros en el sector turístico Rosabus dentro de su proceso de expansión por España.

Sagalés es la empresa familiar más antigua de España, con sus primeras actividades documentadas en 1641, y tiene presencia en Cataluña, Islas Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana.

Este 2026 la compañía catalana conmemora los 285 años de actividad, con la 13ª generación al frente. Facturó el pasado 2025 la cifra de 164 millones de euros, un 13% más que el año anterior, y para este 2026 prevé alcanzar los 170.

En su plan de expansión ha tomado posiciones en los últimos años en Mallorca, Ourense, Ibiza y, más recientemente, en Denia (Alicante), además de su área operativa original en Cataluña. Ahora suma Sevilla.

Su flota es de unos 800 autobuses, con 250 líneas regulares y transporte discrecional, y ha diversificado el negocio hacia el transporte marítimo y sanitario. Hace años llegó a registrar una filial para entrar en el negocio ferroviario, algo que no llegó a concretar.

Ramon Sagalés, consejero delegado del grupo, explica que “esta adquisición permite continuar con nuestro plan de expansión territorial en una comunidad con múltiples oportunidades debido a la gran cantidad de turistas y empresas que necesitan cada año servicios de transporte”.

Anselmo Rosa, CEO de Rosabus, ha declarado que “integrarnos en Sagalés es un reconocimiento al buen trabajo desarrollado durante todos estos años y demuestra cómo hemos sabido posicionar la firma en el mercado nacional”.

Rosabus integra en el grupo una flota de 56 vehículos, el equipo de 77 profesionales y sus instalaciones en Sevilla para servicios de transporte turístico y de eventos y congresos.

La propiedad de Rosabus seguirá vinculada al proyecto. Sagalés garantiza la continuidad de la misma estructura, equipo, actividad y metodología, “lo que asegura la misma relación con sus clientes, proveedores y colaboradores”, han explicado las compañías.

También se mantiene el plan de renovación de la flota, la que se ha sumado un vehículo Mercedes de 55 plazas VIP, un microbús de 19 plazas, una Mercedes minivan de 16 plazas y una Ford de 12 plazas.