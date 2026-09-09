El Gobierno de Trump advierte a Ford sobre el efecto de sus alianzas con empresas chinas como ha hecho en España

Sean P.Duffy junto a Donald Trump en una imagen de archivo Aaron Schwartz/Europa Press

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Las claves Generado con IA El Gobierno de Trump ha advertido a Ford por su cooperación con empresas chinas, alegando preocupaciones de seguridad nacional. Washington critica que Ford dependa de tecnología y producción chinas, como el uso de baterías de CATL y acuerdos con Geely en su planta de Almussafes, Valencia. La Administración estadounidense pide a Ford que refuerce su autosuficiencia tecnológica y priorice la innovación nacional. El reciente acuerdo entre Ford y Geely permitirá fabricar vehículos de bajas emisiones en Almussafes, con Ford manteniendo el 66% de la propiedad de la planta.

El Gobierno estadounidense presidido por Donald Trump ha advertido a Ford sobre su adopción de tecnología y manufacturas chinas en algunas de sus plantas debido a preocupaciones relativas a la "seguridad nacional".

Así lo ha trasladado el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean P. Duffy en una carta dirigida al presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, al hilo de los acuerdos alcanzados con empresas chinas en sus fábricas, el último de ellos en Almussafes (Valencia).

En la misiva, Duffy sostiene que los trabajadores estadounidenses cualificados se ven perjudicados mientras Ford mantiene la fabricación de vehículos junto a compañías chinas en instalaciones situadas fuera de Estados Unidos, en lugar de concentrar una mayor parte de esa producción dentro del país.

"Cuando una empresa decide deliberadamente aumentar su dependencia operativa de competidores estratégicos, deja de ser el socio confiable que el público estadounidense y el Departamento de Transporte (DOT) requieren", ha declarado el secretario de Transporte de EEUU en la carta.

La Administración Trump también señala otras decisiones recientes de Ford que, según su valoración, incrementan la dependencia de China. Entre ellas figura el uso de tecnología bajo licencia del fabricante chino de baterías CATL en la planta que Ford tiene en Marshall, en el estado de Michigan.

Washington también pone el foco en el acuerdo alcanzado entre Ford y la compañía automovilística china Geely Auto para desarrollar y fabricar conjuntamente vehículos de bajas y cero emisiones en la fábrica valenciana de Almussafes.

El Gobierno estadounidense considera que compañías emblemáticas de su país deberían mantener una posición de liderazgo frente a sus competidores mediante la innovación y reducir su dependencia tecnológica del exterior. Por ello, reclama a Ford que avance hacia una mayor autosuficiencia tecnológica.

"Se espera que empresas estadounidenses emblemáticas, como Ford, superen a sus competidores en innovación. Para ello, necesitan trazar caminos claros hacia la autosuficiencia tecnológica", ha insistido el Gobierno en línea con su rechazo a estas alianzas con competidores chinos.

Ford Almussafes

El pasado 23 de julio se hizo oficial el acuerdo por el que la china Geely fabricaría coches en la planta de Ford Almussafes; fabricación que se llevaría a cabo con plantilla española de la propia factoría.

Con este acuerdo, la marca americana conserva dos tercios de la firma. "Bajo la estructura de propiedad propuesta, Ford poseerá el 66% de la nueva entidad y Geely Auto el 34%", precisaron en la rueda de prensa conjunta ofrecida en las propias instalaciones de Almussafes el día del anuncio oficial.

Como resultado de la alianza, Ford no vende parte de la fábrica por separado, ya que Geely tendrá el 34% de todo y no únicamente un espacio concreto.

Está previsto que comiencen su actividad a principios de 2027, "con la previsión de que los primeros nuevos vehículos salgan de la línea de producción en 2028". "Mientras tanto, la planta de Valencia seguirá produciendo el Ford Kuga", recordaron ante los medios.