Suspense sobre la huelga de Airbus: Cádiz, Tablada e Illescas votan por suspenderla y San Pablo por seguir adelante

UGT rechaza su inclusión en el preacuerdo y critica la exclusión de CGT y UTIL, manteniendo la convocatoria de manifestación en Madrid el día 12.

El preacuerdo entre Airbus y sindicatos, con mediación del Ministerio de Industria, incluye el pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo en cuatro años.

En la planta de San Pablo (Sevilla) se ha decidido mantener la huelga, mientras que en Getafe y Albacete aún no se conocen los resultados.

Las plantas de Airbus en Cádiz, Tablada e Illescas han votado suspender provisionalmente la huelga indefinida iniciada el 25 de agosto.

La plantilla de Airbus en Cádiz, Tablada (Sevilla) e Illescas (Toledo) ha votado este lunes suspender provisionalmente la huelga indefinida iniciada el 25 de agosto, después de que la compañía y varios sindicatos alcanzaran un preacuerdo con la mediación del Ministerio de Industria. En San Pablo (Sevilla) se ha votado por mantener el paro, informa UGT.

Faltan aún por conocerse los resultados en Getafe, donde trabajan más de 8.000 de los 14.000 empleados de Airbus en España, y en Albacete. Lo previsto es sumar los resultados de las asambleas para que la decisión fuera del total de la plantilla, no por plantas.

Pendientes de la decisión que se tome por parte de la plantilla de Airbus está todo el sector aeronáutico español, seriamente afectado ya por los paros desde julio en la principal empresa tractora. Primero respecto a la huelga. Y a lo largo de este mes sobre el preacuerdo en un referéndum vinculante.

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que menos del 10% de la plantilla han votado en las asambleas de la jornada de hoy

La nueva propuesta de Airbus destaca el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95%, distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.

Tras anunciar el preacuerdo el pasado viernes, 4 de septiembre, el ministro de Industria, Jordi Hereu, tildó de "magnífico" el principio de acuerdo en el que "salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España".

En un comunicado, Airbus valoró alcanzar con los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT una propuesta de "entendimiento", facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que "permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados".

No obstante, la inclusión de UGT en el preacuerdo ha sido objeto de crítica por el propio sindicato, que mostró su "rechazo absoluto" al supuesto "intento de manipulación" de la dirección de Airbus, asegurando que no "ha firmado acuerdo ni preacuerdo alguno con la empresa".

El sindicato también lamentó la exclusión de la mesa de CGT y UTIL, los otros convocantes de la huelga indefinida desde el pasado día 25.

Desde UGT se asegura que la manifestación convocada en Madrid el próximo día 12, sábado, sigue vigente.