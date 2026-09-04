Airbus y sindicatos alcanzan un preacuerdo para desbloquear la huelga con la mediación del Ministerio de Industria

Las claves

Las claves Generado con IA Airbus y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo, tras la mediación del Ministerio de Industria, para desbloquear el conflicto laboral. El preacuerdo mejora las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y asegura la competitividad y viabilidad industrial de Airbus España. El acuerdo cuenta con el apoyo de ATP, CCOO, SIPA y UGT, que representan el 88% de los sindicatos, aunque falta la adhesión de CGT. La propuesta será sometida a referéndum vinculante entre todos los empleados de Airbus en España en septiembre.

Airbus y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo este viernes para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia al máximo nivel en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del propio ministro, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.

"Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España", ha señalado Hereu en declaraciones a los medios-

El titular de Industria ha destacado además la "capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan estabilidad y permiten atraer más carga industrial" al país. Una carga que tras las plantas paradas desde principios de julio y con una huelga indefinida desde el pasado día 25, estaba en peligro.

Esta reunión ha tenido lugar después del cierre de la segunda de las mesas de mediación ante el SIMA y de que se rompieran todas las vías de diálogo entre dirección y sindicatos. Con serios daños en la industria auxiliar y paquetes de trabajo presentes y futuros en el aire.

El pasado martes, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ya avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, en caso de que las partes no avanzaran en la solución del conflicto.

La situación en Airbus había llegado a un callejón sin salida después de que se cerrasen todas las vías de negociación en el SIMA.

Todos menos CGT

Tras las declaraciones del ministro Hereu, Airbus ha confirmado el acuerdo con los representantes sindicales de ATP, CCOO, SIPA y UGT con una propuesta "facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que nos permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos nuestros empleados".

Estos sindicatos suman el 88% de los representantes sindicales en Airbus, asegura la dirección. Falta CGT, hasta ahora siempre partidario de la huelga como medida de presión.

"La propuesta de entendimiento define una solución equilibrada al conflicto, que nos permite proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, y el futuro de nuestra actividad industrial en España", dice la compañía.

Según la dirección, "la propuesta incorpora mejoras finales y aclaraciones específicas. Mejora las condiciones al tiempo que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva".

Las partes han acordado someter esta propuesta de entendimiento a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en septiembre "dando tiempo a todos para comprender el contenido de la propuesta".