Aemsa plantea un ERE para sus 80 trabajadores y el cierre de su fábrica de torres eólicas en Linares

UGT anuncia reuniones con trabajadores y agentes para intentar evitar el cierre y mantener el empleo en la planta de Linares.

Aemsa arrastra un historial de regulaciones de empleo temporales por la escasez de encargos y ahora añade la falta de espacio físico tras un proceso judicial.

La empresa alega falta de carga de trabajo y la no renovación de contratos de alquiler con la Agencia IDEA como motivos del cierre.

Aemsa Santana plantea un ERE para sus 80 empleados en Linares y el cierre definitivo de su fábrica de torres eólicas.

Aemsa Santana ha abierto periodo de consultas con los sindicatos para presentar un ERE para sus 80 empleados en Linares y proceder al cierre definitivo de la fábrica de torres para generadores eólicos en el Parque Empresarial Santana.

La empresa, informa UGT, ha alegado falta de cargo de trabajo y la no renovación de los contratos con la Agencia IDEA por los que accedía en régimen de alquiler a instalaciones en la ciudad de Linares.

Esta compañía arrastra un largo historial de regulaciones de empleo temporales encadenadas desde hace años, justificados por la falta de carga de trabajo.

Ahora suma a esta razón el que se ha quedado sin espacio físico donde atender posibles encargos, si llegasen, por la extinción de los arrendamientos con IDEA tras un proceso judicial instado por este organismo público.

Argumenta en el escrito enviado a los representantes de los trabajadores la imposibilidad técnica de encontrar otra ubicación en la zona de Linares.

“Vamos a iniciar un periodo de reuniones con los trabajadores y con distintos agentes para intentar parar este ERE y que se mantenga la actividad y el empleo”, ha dicho Antonio Marcos, vicesecretario General de FICA UGT en Jaén.

No es la primera vez que la planta linarense está al borde del cierre. En 2014 ya hubo un amago de cese de actividad en Linares, que se acabó salvando con un ERTE de nueve meses.

Aemsa Santana es parte de Windar Renovables, compañía de fabricación de torres para aerogeneradores y estructuras marinas, fundada en 2007 como una alianza entre el asturiano Grupo Daniel Alonso y la entonces española Gamesa.

Antonio Marcos indica que Linares está en pleno proceso de recuperación industrial, y que al mismo tiempo que está atrayendo nuevas empresas debe también proteger las industrias con las que ya contaba.