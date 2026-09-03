La huelga de Airbus impacta ya en 150 empresas andaluzas: contrataciones suspendidas y paros inminentes de actividad

Montaje de un C295 MPA en la planta de Airbus, en Sevilla en una imagen de archivo. Airbus Airbus

Las claves

Las claves Generado con IA La huelga de Airbus afecta ya a 150 empresas auxiliares andaluzas y pone en riesgo 16.400 empleos directos, con posibles suspensiones de actividad en los próximos días. El conflicto ha provocado la paralización de contrataciones y ha obligado a muchas empresas a renegociar sus condiciones financieras por la falta de liquidez. El Gobierno andaluz y el clúster Andalucía Aerospace advierten del daño reputacional y estratégico para el sector si la situación se prolonga. Airbus ha solicitado una pausa en la mediación y ha reiterado su compromiso con la negociación, mientras la reanudación de las entregas del A330neo supone una noticia positiva para la compañía.

Las huelgas que han parado desde julio las plantas de Airbus en España tienen ya impacto en la industria aeroespacial andaluza, comprometiendo a unas 150 auxiliares y 16.400 empleos directos. En los próximos días algunas de ellas pueden verse incluso abocadas a suspender su actividad.

Otras han suspendido las contrataciones que tenían previstas en un sector que crece a un fuerte ritmo en la comunidad. En 2025 la industria aeroespacial andaluza facturó 3.200 millones, un 10,79% más que el año anterior (el 37,7% en una década), con más de 1.000 empleos creados.

Así lo han lamentado el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el presidente del clúster Andalucía Aerospace, Fernando Alarcón, tras una reunión hoy en ambiente de máxima preocupación.

Tanto el político como el empresario han confirmado que los paros en la principal empresa tractora del sector en la comunidad afectan a las cuentas de resultados de prácticamente todo el tejido auxiliar andaluz.

Con los casos extremos de empresas que dependen muy directamente de Airbus, que están ya en una situación muy cercana a una interrupción de su actividad.

Eso en algunos casos extremos, aunque los daños por el conflicto están generalizados.

Paradela ha destacado que buena parte del tejido aeroespacial andaluz está teniendo que soportar desde julio un incremento de costes para gestionar el stock de productos fabricados que no han podido entregar.

Además, muchas empresas continúan fabricando con la confianza de que el conflicto se resolverá, “lo que les obliga a renegociar y refinanciar sus condiciones bancarias ante la falta de liquidez por entregas paralizadas”.

Y hay empresas auxiliares que operan habitualmente dentro de las plantas de Airbus, con grupos de trabajadores que están siendo relocalizados de manera forzosa debido al cierre temporal de las instalaciones.

“Ante la incertidumbre actual, el sector ha paralizado las nuevas incorporaciones tras un año 2025 muy dinámico que acumulaba unas 1.000 contrataciones directas”, ha lamentado Paradela.

Daño a largo plazo

Más allá de la coyuntura actual, el sector advierte sobre el daño reputacional y estratégico que este conflicto puede dejar a futuro.

La dirección de Airbus deberá tomar próximamente decisiones clave sobre la ubicación de la carga de trabajo del sucesor de su modelo de mayor éxito comercial, el A320. Y hay otros programas civiles y militares sobre los que se está decidiendo justo ahora.

Desde el Gobierno andaluz y el clúster se advierte de que la inestabilidad en España no juega a favor de la elección de las plantas nacionales para asumir paquetes de nuevos encargos.

Y todo ello en un momento especialmente delicado, “ya que a la industria le ha costado seis años recuperar las cifras de facturación previas a la pandemia de la COVID-19, alcanzando los niveles de 2019 en 2025”.

El Gobierno andaluz aboga “por el respeto absoluto a la negociación colectiva” para salir del conflicto. Paradela ha asegurado que hay contacto fluido tanto desde su departamento como desde la Consejería de Empleo tanto con la cúpula directiva de la compañía como con los sindicatos.

En las próximas horas, Paradela mantendrá una reunión telefónica con el secretario de Estado de Industria para analizar la situación y poner a disposición los instrumentos de mediación de la Junta

Desde Andalucía Aerospace se apela a la responsabilidad de las partes para redoblar los esfuerzos y alcanzar un acuerdo lo antes posible,

Fernando Alarcón insiste en que aunque algunas empresas con mayor diversificación resisten mejor, otras auxiliares más dependientes de la tractora ya se encuentran en una situación asfixiante que podría derivar en paradas de actividad bruscas.

Empresas que ven con desesperación cómo la solución al conflicto se alarga y la negociación entre la empresa y los sindicatos no avanza.

Negociación pausada

Airbus ha solicitado hoy una pausa en la actual mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y ha invitado a todos los sindicatos a sumarse

Ayer la empresa cerró la mesa de negociación con los representantes convocantes de la huelga, CGT, UGT y ÚTIL, y ha continuado hoy en un segundo cauce con el resto de sindicatos, CCOO, SIPA y ATP.

Las claves económicas de la última propuesta encima de la mesa, presentada la semana pasada, se basaban en ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.

La compañía reiteró el miércoles en un comunicado su compromiso con la negociación y la consecución de la "paz social" para superar el conflicto actual en sus plantas españolas.

Asimismo, la dirección subrayó que su prioridad estratégica sigue siendo preservar "la estabilidad de la compañía", velar por el bienestar y la seguridad de sus trabajadores, y asegurar el futuro de su actividad industrial y de su peso dentro de la estructura global de Airbus.

Para la empresa, la duración del conflicto con la convocatoria ya de dos huelgas desde julio ha provocado una situación "crítica" para el negocio. También reconoció recientemente que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad".

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se pronunció el martes al mostrarse "preocupado" por la situación al advertir de que está en juego el futuro del sector en España: "No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años".

En su intervención, además, avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, Jordi Hereu, en caso de que el conflicto no avance, además de reclamar celeridad para resolver el conflicto "cuanto antes".

Buenas noticias del A320neo

Por otra parte, Airbus ha reanudado los envíos del A330neo tras no entregar ningún avión de este modelo en junio y julio debido a problemas de calidad en la sección de cola, mientras que solo entregó uno en agosto a la taiwanesa Starlux Airlines.

En concreto, el problema afectaba al estabilizador horizontal de esta aeronave de fuselaje ancho, que ha provocado que la ralentización de las entregas prácticamente durante los últimos tres meses por las correspondientes inspecciones, según ha indicado en un comunicado en respuesta a una consulta de 'Bloomberg'.

"Se ha identificado la causa principal y se han reanudado las entregas del A330", ha afirmado Airbus, calificando el problema de calidad de "aislado".

La firma europea fabrica aproximadamente cuatro A330neo al mes y tiene previsto aumentar la producción a cinco en 2029, ya que este modelo está experimentando un resurgimiento de popularidad.

A finales de julio, Airbus confirmó sus previsiones de cara al año completo, basado en la entrega de 870 aviones comerciales, al no contemplar "nuevas perturbaciones" en el comercio mundial ni en la economía global, el tráfico aéreo o la cadena de suministro.