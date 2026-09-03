Airbus cierra la última vía de negociación de la huelga con los sindicatos con el Gobierno dispuesto a mediar

Las claves

Las claves Generado con IA Airbus ha cerrado la última vía de mediación en el SIMA para negociar una solución a la huelga indefinida. El Gobierno español ha mostrado disposición a intervenir como mediador ante la falta de acuerdo y la creciente preocupación por el futuro de las plantas en España. La huelga, convocada por CGT, UGT y UTIL, mantiene suspendidas contrataciones y afecta ya a 150 empresas auxiliares andaluzas. Comisiones Obreras confirma que la reunión de hoy en el SIMA finalizó sin acuerdo y que las garantías para la plantilla siguen sin estar cerradas.

Airbus confirma que “ha decidido cerrar” la última vía de mediación que quedaba abierta en el SIMA para negociar una solución a la huelga indefinida. En esta mesa participaban CCOO, SIPA y ATP, pero no UGT, CGT y UTIL, que son los convocantes de los paros.

El escenario tras la decisión de Airbus es de máxima incertidumbre. Aunque gana fuerza por momentos la intervención del Gobierno para una mediación ante el callejón sin salida en el que ha entrado el conflicto. "No se puede aventurar nada ahora mismo", dicen desde CCOO.

Aún se podría hacer un último intento en el Servicio Interfederal de Mediación y Arbitraje, o en cualquier otro foro, que consiga sentar a todos los sindicatos con la dirección. Aunque las relaciones entre las partes están ya muy deterioradas tras más de un mes de paros.

En un comunicado, Airbus asegura que “continuará trabajando para buscar una solución para todos los empleados, la empresa y el futuro de la compañía en España”.

Última semana

Los acontecimientos se han precipitado esta semana. El lunes las asambleas de trabajadores votaron no suspender los paros mientras el comité de huelga estaba negociando en un procedimiento abierto en el SIMA.

La dirección había pedido esta suspensión como condición para seguir hablando. Al no acceder la plantilla, cerró ese procedimiento y retomó otro iniciado en julio con CCOO y SIPA, que por entonces lideraban una primera huelga.

Pero la huelga indefinida actual está convocada por CGT, UGT y UTIL, que consideran ilegítimo este foro anterior que se retomaba. Así que esa nueva vía nacía muerta.

“Desafortunadamente el resultado de esta mediación ha evidenciado que no todas las partes están abiertas a participar y encontrar un acuerdo común en esta mesa de mediación”, ha concluido Airbus para tomar la decisión de cerrar la segunda mesa.

Sin canales abiertos

Así que en la situación actual, no hay canales de negociación abiertos entre la dirección y la plantilla. Con la amenaza de que las plantas españolas

La semana pasada el ministro Jordi Hereu ya abrió la posibilidad de que el Gobierno interviniera.

Y hace dos días el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, insistió en la posibilidad de que Gobierno español intervenga con una mediación, sin ocultar su “preocupación” por la situación y la posible pérdida de trabajo en las plantas españolas de Airbus.

“No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años”, llegó a decir García Brustenga, quien situó la última palabra sobre una mediación del Ejecutivo en el ministro Hereu.

Comisiones Obreras

CCOO ha confirmado que "la reunión celebrada hoy en el SIMA ha finalizado sin acuerdo".

El sindicato sostiene en un comunicado que ha buscado en todo momento "una salida negociada al conflicto para mejorar las condiciones y el poder adquisitivo de la plantilla compatible con garantizar el empleo, las contrataciones, las cargas de trabajo, las inversiones y las capacidades industriales de Airbus España".

Pero a su juicio, "hoy esas garantías siguen sin estar cerradas y el conflicto continúa".

"Para CCOO, el futuro de todos los centros de Airbus España y del conjunto del sector aeroespacial no puede quedar en un segundo plano. Seguiremos trabajando para alcanzar una salida que mejore nuestro presente sin poner en riesgo nuestro futuro", asegura el comunicado.