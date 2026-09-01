Los empresarios de Ceuta critican las ayudas del Gobierno: "Son un parche mínimo que llega tarde"

El paquete incluye ayudas directas de 36,6 millones para empresas y autónomos, 14 millones para fomentar comercio y turismo, y deducciones fiscales indefinidas.

La patronal lamenta que el Gobierno no cubra gastos de seguridad privada ni contemple moratorias en aportaciones a las administraciones durante la crisis migratoria.

Los empresarios de Ceuta critican el plan por considerarlo insuficiente, tardío y lleno de incertidumbre sobre la gestión y agilidad de las ayudas.

El Gobierno ha aprobado un plan de choque económico para Ceuta valorado en 309 millones, de los que 80 millones se destinan al tejido productivo local.

El Gobierno ha aprobado este martes un "plan de choque económico" para Ceuta valorado en 309 millones, de los que unos 80 millones están destinados al tejido productivo ceutí, incluidas ayudas directas.

Sin embargo, los empresarios se muestran críticos con estas aportaciones. Consideran que es "un parche mínimo que llega tarde".

Fuentes de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE, la CEOE ceutí) muestran su disconformidad con el paquete de ayudas del Gobierno. Tras un leve análisis ("muy preliminar", admiten), consideran que la iniciativa del Gobierno deja muchas dudas, sobre todo acerca de la agilidad de las ayudas.

"Nos preocupa cómo se van a vehicular las ayudas directas. No conocemos la letra pequeña, no sabemos cuáles son los requisitos ni cómo se van a decidir los beneficiarios directos. Hay mucha incertidumbre sobre su estructuración", indican.

Por ello, los empresarios apuntan que la "agilidad a la hora de entregar las ayudas será fundamental".

En cualquier caso, desde la patronal lamentan y denuncian que no se haya dado respuesta a algunas de sus principales reclamaciones.

Por un lado, el Ejecutivo no se hará cargo, en forma alguna, de los servicios privados de seguridad que han tenido que sufragar los empresarios de Ceuta para poder mantener la actividad comercial.

Tampoco se ha dispuesto ninguna fórmula para que reciban ayudas o se ejecuten moratorias de las aportaciones a las Administraciones para el periodo que va del 30 de julio (día en el que se inició la crisis migratoria) hasta finales de agosto. Aunque, admiten, queda por conocer la letra pequeña.

También protestan porque el Gobierno, a cierre de esta información, no ha informado a los empresarios de ningún detalle sobre las ayudas y su gestión.

Sin embargo, desde la CEOE ceutí insisten en que su "preocupación fundamental es volver a la normalidad. Si no solucionamos esta situación, sólo estamos inyectando dinero a una economía sumida en la incertidumbre que se mantiene artificialmente sin una salida efectiva".

Por ello aseguran que las medidas del Gobierno son "parches económicos que, ahora mismo, no sabemos si son suficientes ni si son efectivos".

Como ya contó este periódico, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque para Ceuta valorado en 309 millones de euros.

La partida más elevada de la iniciativa se irá a la acogida humanitaria de los inmigrantes, que se lleva 118 millones de euros.

Paquete económico

Le sigue el citado paquete de 80 millones de euros destinado a apoyar al tejido productivo y a los trabajadores.

Incluye 36,6 millones en ayudas directas para empresas y autónomos. La Agencia Tributaria gestionará estas ayudas (con un modelo similar al que se empleó para la DANA de Comunidad Valenciana) y se podrán solicitar a partir del día 14 de septiembre.

En el paquete hay también 14 millones para fomentar el comercio y el turismo, y estarán gestionados por la Cámara de Comercio de Ceuta. Están destinados para pymes y buscarán fomentar el comercio y el turismo.

El plan del Gobierno incluye, también, ERTE especiales con exenciones de cuotas sociales al 100% y moratorias en los pagos públicos (pero que sólo beneficiarán a los empresarios desde la aprobación del correspondiente real decreto-ley). También deducciones fiscales que se mantendrán de manera indefinida.