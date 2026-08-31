Sherpa y Kentkart firman un acuerdo para llevar la tarificación inteligente basada en IA al transporte público

El sistema facilitará la coordinación tarifaria entre operadores públicos y privados sin necesidad de centralizar los datos.

La colaboración permitirá optimizar tarifas, predecir la demanda y detectar fraudes, garantizando la privacidad de los datos según el RGPD.

El despliegue inicial de estas soluciones comenzará en España, con la intención de expandirse a otros mercados europeos y latinoamericanos.

Sherpa.ai y Kentkart han firmado un acuerdo para desarrollar sistemas de tarificación inteligente basados en inteligencia artificial para el transporte público.

Sherpa.ai y Kentkart han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente soluciones de tarificación inteligente y modernización de los sistemas tarifarios del transporte público.

La compañía española de referencia internacional en inteligencia artificial con foco en la privacidad de los datos y el proveedor global de sistemas inteligentes de transporte (ITS) y ticketing empezarán con España como primer mercado de despliegue

Las autoridades de transporte están evolucionando desde los títulos tradicionales hacia sistemas de ticketing basado en cuentas (ABT), en los que la tarifa deja de estar grabada en un soporte y pasa a calcularse en el sistema central: pago con tarjeta bancaria o móvil, aplicación automática de la mejor tarifa, límites de gasto diarios o mensuales, perfiles sociales y bonificaciones dinámicas.

Ese salto no lo resuelve una plataforma de recaudo por sí sola: hace falta inteligencia sobre la demanda real de la red y en ecosistemas multioperador, obtenerla sin compartir datos brutos era, hasta ahora, imposible.

La colaboración combina las fortalezas de ambas compañías. Por un lado, Kentkart aporta su plataforma ABT de extremo a extremo, validación, pago EMV en bucle abierto, motor tarifario, recaudo y gestión de flotas, desplegada en más de 90 ciudades de más de 20 países, con credenciales operativas de máxima exigencia como el Mundial de Catar 2022.

Allí, su integración de ticketing con la tarjeta de aficionado Hayya movió a más de 920.000 espectadores en la red de autobuses del torneo.

Por su parte, Sherpa.ai aporta su plataforma que permite desplegar agentes y soluciones de IA con privacidad sobre los datos de varias organizaciones sin que estos salgan nunca de cada una de ellas: la IA viaja al dato, no el dato a la IA. La compañía, que trabaja con entidades de primer nivel en banca, seguridad y salud, cerró en 2026 una ronda de 18 millones de dólares con la participación de Forgepoint Capital y Mundi ventures.

Nuevos sistemas tarifarios

Sobre esta base, ambas compañías desarrollarán una nueva generación de sistemas tarifarios potenciados por agentes de IA: predicción de demanda por modo, zona y franja horaria; optimización y simulación de políticas tarifarias antes de aprobarlas; detección de fraude; y tarifas personalizadas y dinámicas que premien el uso recurrente del transporte público.

Todo ello con pleno cumplimiento del RGPD y con cada operador manteniendo el control total de sus datos.

La combinación permitirá, por primera vez, que una autoridad de transporte coordine la inteligencia tarifaria de operadores públicos y privados en un único sistema sin centralizar los datos de ninguno de ellos.

“El sector del transporte público está redefiniendo cómo se paga y se tarifica la movilidad. Con Sherpa.ai sumamos a nuestra plataforma ABT una capa de inteligencia artificial que ningún sistema tarifario tradicional puede ofrecer, respetando al máximo la privacidad del viajero”, ha señalado N. Çınar Basmacı, CEO de Kentkart.

“El futuro de la IA pasa por extraer valor de los datos sin comprometerlos. El transporte público es un escenario ideal para esta tecnología: muchos actores, datos sensibles y un enorme beneficio social si se coordinan bien. Con Kentkart llevamos la IA a mejorar el servicio para millones de pasajeros, respetando la privacidad de los datos”, ha afirmado Xabi Uribe-Etxebarria, CEO y fundador de Sherpa.ai.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de soluciones, la presentación de propuestas a autoridades y operadores de transporte y la puesta en marcha de demostradores piloto en redes españolas, con vocación de extender el modelo a otros mercados europeos y latinoamericanos donde Kentkart ya está presente.