La empresa estadounidense KBR participará en el megaproyecto de amoníaco verde de ORNX en el Sáhara

Marruecos impulsa este tipo de proyectos en el Sáhara Occidental para consolidarse como polo de producción de energías limpias y atraer inversión internacional, especialmente en hidrógeno y derivados.

La iniciativa cuenta con apoyo financiero de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) y busca aprovechar los recursos renovables y la infraestructura portuaria de la región para la exportación.

El proyecto prevé producir 560.000 toneladas anuales de amoníaco bajo en carbono utilizando 900 MW de capacidad de electrolizadores, integrando generación de energía, producción de hidrógeno y síntesis de amoníaco.

La empresa estadounidense KBR ha sido seleccionada para liderar la fase de diseño de ingeniería preliminar del megaproyecto de amoníaco verde de ORNX en El Aaiún, en el Sáhara Occidental.

En el proceso de colonización del Sáhara Occidental, Marruecos no sólo opera en el ámbito diplomático y político, sino también en el económico. Su estrategia es acelerar el desarrollo de su sector de energías limpias en las ciudades saharauis, como si fueran provincias marroquíes.

Rabat no sólo ha abierto consulados de más de 30 países en las ciudades saharauis de Dajla y El Aaiún, sino que también intenta atraer empresas internacionales al territorio. De ahí que la compañía estadounidense KBR haya sido elegida para el megaproyecto de amoníaco verde de ORNX en la capital del Sáhara Occidental.

KBR anunció el pasado 12 agosto a través de un comunicado que había sido seleccionada por ORNX Green Hydrogen para ejecutar la fase de diseño de ingeniería preliminar (Pre-FEED) de un proyecto de amoníaco de bajo coste y escala mundial en El Aaiún. La ciudad forma parte del territorio saharaui, aunque está controlada por Marruecos.

La compañía estadounidense proporcionará licencias tecnológicas y servicios de preingeniería básica para el proyecto. En concreto, se espera que en él se produzcan unas 560.000 toneladas métricas anuales de amoníaco de bajo coste y que se utilicen unos 900 MW de capacidad de electrolizadores.

El desarrollo del proyecto integrará la generación de energía, la producción de hidrógeno y la síntesis de amoníaco en una plataforma a gran escala. Según ha manifestado la dirección del mismo, "se prevé que el proyecto aproveche los abundantes recursos renovables de la región y el acceso estratégico a la infraestructura portuaria”.

La ubicación en El Aaiún ofrece acceso a importantes recursos renovables e infraestructura que permiten vislumbrar una orientación exportadora. En este sentido, el proyecto contribuye a posicionar el Sáhara como uno de los futuros polos de producción de moléculas verdes destinadas a los mercados internacionales, aunque está gestionado por Marruecos.

El proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA). Precisamente, un punto a favor de KBR es que desempeñó un papel importante en la colaboración de ORNX con la USTDA.

Apoyo financiero de EEUU

En este sentido, la compañía aseguró la financiación para el estudio Pre-FEED del proyecto en el desarrollo de la solicitud de subvención.

Jay Ibrahim, presidente de Soluciones de Tecnología Sostenible de KBR, ha señalado que “en KBR nos enorgullece apoyar a ORNX y a la USTDA en esta importante iniciativa de amoníaco de bajo coste en Marruecos”.

Como líder mundial en tecnología de amoníaco, KBR se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a los desarrolladores a acelerar la madurez de sus proyectos, optimizar el rendimiento de las plantas y reducir el riesgo de ejecución.

“Este premio refleja la solidez de nuestro enfoque integral y nuestro compromiso con la transición energética mediante soluciones escalables y comercialmente viables”, añadió el directivo de la compañía.

El amoníaco, oportunidad estratégica

Se espera que el proyecto ORNX contribuya a los objetivos de Marruecos en materia de energías renovables e hidrógeno, al tiempo que ayude a establecer un suministro a gran escala y orientado a la exportación de amoníaco bajo en carbono para los mercados globales.

El amoníaco verde constituye uno de los productos más valiosos de este sector, especialmente para los fertilizantes. Asimismo, también lo hace como vector de hidrógeno y combustible potencial para diversas aplicaciones industriales y marítimas.

Marruecos ha identificado el hidrógeno y sus derivados como una oportunidad estratégica de crecimiento y continúa atrayendo inversión internacional en proyectos de energías renovables a gran escala, a pesar de estar situados en el Sáhara Occidental.

En este sentido, Peter A. Gish, presidente y director ejecutivo de ORNX, señaló que "estaban muy agradecidos a KBR por su considerable apoyo en la colaboración con la USTDA para alcanzar este importante hito en nuestro proyecto de amoníaco en El Aaiún”.

“Esta financiación garantizará la finalización exitosa de los estudios pre-FEED, liderados por la reconocida empresa KBR, junto con un consorcio que incluye a GE Vernova, Electric Hydrogen y Terabase. Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios a medida que avanzamos hacia la fase FEED y la decisión final de inversión para nuestro proyecto”, apuntó el directivo.

La tecnología de amoníaco de KBR se ha implementado en más de 260 proyectos de nueva construcción, renovación y expansión en todo el mundo.

La directiva de la compañía ha asegurado que "las tecnologías de amoníaco patentadas de la compañía son reconocidas por su eficiencia, fiabilidad y capacidad para respaldar tanto los procesos de producción de amoníaco convencionales como los de bajas emisiones de carbono”.

La siguiente etapa consistirá en la finalización del Pre-FEED y la preparación del FEED, antes de una posible decisión final de inversión (FID).

Para ORNX, el reto es transformar progresivamente el potencial energético de El Aaiún en una capacidad industrial competitiva, capaz de producir amoníaco a gran escala con una baja huella de carbono.