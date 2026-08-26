Meta pagará 14.413 millones de euros para evitar el juicio por adicción de menores a sus redes

Llega a un acuerdo con los fiscales y evita la celebración del juicio en California.

Las claves

Las claves Generado con IA Meta, matriz de Facebook e Instagram, pagará hasta 16.680 millones de dólares para resolver demandas en Estados Unidos. Las autoridades de varios estados acusaban a Meta de diseñar redes sociales que generan adicción entre menores y de engañar sobre su seguridad. El acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California que agrupaba las reclamaciones de 29 estados.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre su seguridad.

Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba las reclamaciones de 29 estados.

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