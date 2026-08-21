ACS reforzará una presa de California (EEUU) frente a terremotos por 1.624 millones de euros

Las obras buscan mejorar la resistencia sísmica de la presa y permitir que el embalse recupere su capacidad operativa normal tras permanecer reducido desde 2020.

La presa Anderson es esencial para el abastecimiento de agua y la protección frente a inundaciones de casi dos millones de personas en el condado de Santa Clara.

El proyecto incluye la reconstrucción de la presa y el aliviadero, nuevas infraestructuras de desagüe y mejoras medioambientales y viales.

FlatironDragados, una filial de ACS, y Sukut Construction han iniciado las obras de refuerzo sísmico de la presa Anderson en Morgan Hill (California, Estados Unidos) por 1.900 millones de dólares (1.624 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.

Este proyecto da continuidad a los trabajos que FlatironDragados viene realizando para reforzar la seguridad de las presas y las infraestructuras hidráulicas del norte de California.

Los trabajos incluyen la reconstrucción del cuerpo de la presa y del aliviadero, la instalación de nuevas infraestructuras de desagüe y la ejecución de mejoras viarias, de servicios públicos y medioambientales.

El embalse Anderson es el mayor embalse superficial del condado de Santa Clara y contribuye al abastecimiento de agua, la recarga de aguas subterráneas y la protección complementaria frente a inundaciones de una población de casi dos millones de habitantes.

Valley Water, la empresa pública que administra la presa, redujo el nivel del embalse al 3% de su capacidad en 2020 debido a cuestiones de seguridad sísmica. Las obras de refuerzo mejorarán la capacidad de la presa para resistir un terremoto de gran magnitud y permitirán que el embalse vuelva a sus niveles operativos normales una vez finalizadas las obras.

FlatironDragados también está a punto de finalizar el túnel de la presa Anderson como contratista principal, después de que las obras arrancaran en 2021 y consistiesen en un túnel de 518 metros de longitud y 7,3 metros de diámetro, que servirá como desagüe de fondo para el embalse Anderson. El túnel aumenta la capacidad de Valley Water para controlar los niveles de embalses y proporciona una infraestructura crítica para la rehabilitación sísmica.