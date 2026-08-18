Empieza el juicio contra Meta por fomentar la adicción en menores: los fiscales piden 1,4 billones en indemnizaciones

El litigio involucra también a otras tecnológicas como Google, TikTok y Snap, y podría llamar a declarar a Mark Zuckerberg y Adam Mosseri.

Se solicita una indemnización de hasta 1,4 billones de dólares y cambios en el funcionamiento de las plataformas.

Los fiscales alegan que Meta diseñó funciones adictivas y recopiló datos de menores de 13 años, violando la Ley COPPA.

Meta enfrenta un juicio federal en California acusado de fomentar la adicción en menores a través de Instagram y Facebook.

Meta enfrenta desde este martes en un tribunal federal de California a un grupo de 29 fiscales estatales que lo acusan de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes en Instagram y Facebook, en lo que supone una de las mayores batallas legales contra la tecnológica.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado compuesto por ocho personas escucharán en el tribunal de Oakland, en el norte del Estado Dorado, los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años.

También evaluarán la acusación adicional de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que asegura que la empresa, fundada por Mark Zuckerberg, violó las leyes del consumidor.

Los estados buscan que la compañía implemente cambios en la forma en que la empresa opera Facebook e Instagram y una indemnización económica que podría ascender a 1,4 billones de dólares, según las proyecciones dadas este lunes por Fox.

"Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no sólo es moralmente incorrecto, sino también ilegal", afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta hoy en un comunicado.

Salud mental

Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, destacó que los jóvenes se enfrentan actualmente a una grave crisis de salud mental y que “las poderosas” empresas tecnológicas deben cumplir la ley y hacerse responsables.

El juicio forma parte de un litigio multidistrital más amplio que reúne a más de 3.000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap.

Las demandas sostienen que estas compañías diseñaron sus plataformas para maximizar el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.

El litigio que arranca este martes es el primero de los procesos por incumplimiento de la ley COPPA que logra llegar a ser evaluado por un jurado.

Respuestas

Meta ha refutado las acusaciones calificándolas de "infundadas", según dijo un portavoz de la compañía a la televisora ABC.

"Los fiscales no presentan pruebas de que alguien en sus estados haya sido engañado, afirman que funciones inofensivas —como tener una cuenta adicional de Instagram— perjudicaron de alguna manera a sus residentes, e intentan penalizar a Meta por desafíos que afectan a toda la industria, como la verificación de la edad", ahondó el representante de la tecnológica.

La compañía afronta un proceso de unas cuatro a seis semanas, durante el cual se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar.