Turner (ACS) y Wohlsen ganan un contrato de 86 millones para construir un nuevo edificio para un museo en EEUU

Las claves

Las claves Generado con IA Turner (filial de ACS) y Wohlsen Construction ganan un contrato de 86 millones de euros para construir un nuevo edificio para el Brandywine Conservancy & Museum of Art en Pensilvania, EEUU. El proyecto incluye la construcción de un edificio diseñado por Kengo Kuma & Associates y Schwartz/Silver Architects Inc. y la renovación del histórico molino del museo. La transformación del campus contempla crear una reserva y jardín público de 131,5 hectáreas y ampliar los senderos a 16,1 kilómetros, uniendo estudios de los artistas NC Wyeth y Andrew Wyeth. El campus funcionará como un museo distribuido en dos edificios, con nuevas exposiciones interactivas y recorridos interpretativos en la naturaleza.

Una empresa conjunta ('joint venture') constituida entre Turner, filial de la española ACS, y Wohlsen Construction se ha adjudicado un contrato de 100 millones de dólares (unos 86,4 millones de euros, al cambio actual) para la construcción de un nuevo edificio para un museo en Estados Unidos, según ha informado este lunes la compañía del Grupo ACS.

En concreto, se trata de un proyecto de transformación y expansión del campus del Brandywine Conservancy & Museum of Art, museo ubicado en Chadds Ford, municipio del condado de Delaware, en el estado de Pensilvania (EEUU).

El proyecto ejecutado por la empresa conjunta incluye la construcción de un nuevo edificio para el museo en unas 0,37 hectáreas, diseñado por Kengo Kuma & Associates en colaboración con Schwartz/Silver Architects Inc. También "importantes renovaciones" en el "histórico" edificio del molino del museo, con el fin de "preservar su legado" y mejorar la experiencia de los visitantes, detalla en un comunicado.

De esta forma, se pretende transformar el paisaje circundante en una reserva y jardín público de 131,5 hectáreas, diseñado por Field Operations, y los terrenos ampliados sumarán 16,1 kilómetros de senderos. De esta manera, se podría circular por un recorrido que une los estudios de los artistas estadounidenses NC Wyeth y Andrew Wyeth.

Una vez concluido, el campus funcionará como un único museo distribuido en dos edificios, unificado por una reserva natural, y entre las mejoras se contempla una nueva exposición interactiva en el edificio del molino y recorridos interpretativos a lo largo de los senderos.

"Esta transformación creará una experiencia maravillosa donde los visitantes podrán interactuar con el arte, la historia y el entorno natural de maneras nuevas y significativas", declara el senior project manager de Turner, Matt Curry, quien destaca el impacto cultural "duradero" del proyecto.

Por su parte, el vicepresidente sénior de Wohlsen Construction, Michael Berardi, resalta que es "especialmente significativo" formar parte de un proyecto que "pondrá en valor un recurso cultural y natural tan emblemático".