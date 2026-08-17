Pontegadea, el holding de Amancio Ortega, gana un 7,8% más en 2025 y supera los 10.000 millones

El grupo también participó en la adquisición del holding logístico australiano Qube, en una operación valorada en 7.165,94 millones de euros.

Pontegadea acordó la venta de su participación del 13,7% en la red eléctrica portuguesa REN al Estado luso.

El conglomerado alcanzó una valoración de activos de 117.083 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a 2024.

Pontegadea, el holding de Amancio Ortega, ganó 10.055 millones de euros en 2025, un 7,8% más que el año anterior.

Pontegadea ganó 10.055 millones de euros en 2025. El holding empresarial del fundador de Inditex, Amancio Ortega, formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, aumentó su beneficio un 7,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En concreto, los activos del conglomerado empresarial alcanzaron los 117.083 millones de euros de valoración. Esto supone un incremento del 5,8% respecto a los 110.615 millones de euros de 2024, según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil consultadas por Europa Press a través de Informa D&B.

Asimismo, el conglomerado de empresas registró una facturación de 44.638 millones de euros, un 3,5% más.

Por su parte, el patrimonio neto ascendió a los 95.651 millones de euros, por encima de los 90.546 millones de euros de 2024.

De esta manera, Pontegadea Inversiones, propietario del 50,01% de Inditex, ha elevado un 10,3% su beneficio en 2025, hasta alcanzar los 2.518 millones de euros. La cifra de negocios se situó en los 2.667 millones de euros.

Venta en Portugal

Por otro lado, Pontegadea acordó a finales de la semana pasada la venta de su participación del 13,7% al Estado portugués en el operador de la red eléctrica Redes Energéticas Nacionais (REN).

En concreto, esta operación se realizará con la transferencia de 91,7 millones de acciones a la sociedad estatal Parpública, según ha informado el operador de red eléctrica luso a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

Además, el vehículo inversor de Amancio Ortega desembarcó en Australia de la mano del consorcio liderado por el fondo Macquarie tras completar el pasado viernes la adquisición del holding logístico australiano Qube, en una operación valorada en 11.700 millones de dólares australianos (7.165,94 millones de euros).