La cartera de valores de la Sepi alcanza su máximo histórico y supera los 15.000 millones

Las empresas participadas por Sepi suman más de 300.000 empleos y generan una cifra de negocio superior a 155.700 millones de euros.

Sepi gestiona participaciones mayoritarias en 14 empresas como Correos, Navantia y Tragsa, y minoritarias en otras como Telefónica, Indra y Airbus.

El valor de la cartera de Sepi se ha más que duplicado en los últimos cinco años.

La cartera de valores de Sepi alcanzó los 15.010,2 millones de euros, su máximo histórico.

La cartera de valores de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) alcanzó este lunes una valoración de 15.010,2 millones de euros, su máximo histórico.

El organismo presidido por Belén Gualda ha indicado en un comunicado que esta valoración supone "un hito que refleja la solidez de las empresas participadas y la capacidad de Sepi para generar valor mediante una gestión activa de sus inversiones".

La cartera gestionada por el holding estatal supera así en más del doble su valor en comparación con hace cinco años.

El grupo ha destacado que esta evolución se apoya "en el comportamiento de un conjunto de empresas de referencia en sectores como la industria, la defensa, la energía o las telecomunicaciones, en las que tiene participaciones minoritarias".

En concreto, Sepi está compuesto por 14 empresas participadas mayoritariamente y de forma directa, entre las que figuran Correos, Navantia, Enusa, Tragsa, Mercasa o Hunosa, entre otras.

Participaciones minoritarias

Además, cuenta con participaciones minoritarias en más de otra decena de compañías cotizadas, como Telefónica (10%), Indra (28%), Redeia (20%), Enagás (5%), Airbus (4%) o Ebro (10%), entre otras.

En conjunto, estas compañías representan más de 300.000 empleos y alcanzan una cifra de negocio superior a 155.700 millones de euros, un 125 % más que en 2020.

Sepi ha subrayado que este crecimiento consolida su papel "como inversor público de referencia y como instrumento al servicio del fortalecimiento del tejido industrial, la autonomía estratégica y el desarrollo económico del país".