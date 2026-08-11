Cambios en la mina de Riotinto: el principal accionista de la empresa que la gestiona vende su participación

Atalaya Mining SA no recibirá fondos de la operación, ya que los ingresos irán directamente a Trafigura, propietaria de las acciones.

El precio final y el número de acciones vendidas se anunciarán tras el cierre del proceso, dependiendo de las ofertas recibidas.

La venta de 16,8 millones de acciones se realizará mediante una colocación acelerada entre inversores, gestionada por J.P. Morgan como coordinador global único.

Trafigura, principal accionista de Atalaya Mining SA, venderá su participación del 10,9% en la empresa gestora de la mina de Riotinto.

Trafigura prepara su salida definitiva de Atalaya Mining SA, la compañía que gestiona la mina de Riotinto, en Huelva. El grupo, principal accionista de la compañía, venderá toda su participación, formada por 16,8 millones de acciones.

Este paquete representa alrededor del 10,9% del capital de la minera. Si la operación se completa según lo previsto, Trafigura dejará de pertenecer al accionariado de Atalaya Mining SA.

La venta se realizará a través de Urion Investments Holdings Limited, sociedad perteneciente al grupo Trafigura. Para desprenderse de las acciones, la compañía ha optado por una colocación acelerada entre inversores.

Se trata de un proceso habitual para vender grandes paquetes de acciones en poco tiempo. Los bancos buscan inversores interesados, reciben sus ofertas y comprueban cuánto están dispuestos a pagar. Con esa demanda sobre la mesa, se establece el precio al que se realizará la venta.

J.P. Morgan estará al frente de la operación como coordinador global único. La entidad trabajará junto a BMO Capital Markets para buscar compradores y completar la colocación.

El proceso ya está en marcha. Por ahora, Trafigura no ha comunicado cuánto dinero espera obtener con su salida, ni tampoco se conoce el precio al que se venderán las acciones.

Los títulos tienen un valor nominal de 0,09 euros cada uno. Sin embargo, esa cifra no es el precio de venta. El importe definitivo se decidirá al cierre del proceso en función de las ofertas recibidas.

Una vez concluida la colocación, se anunciará el precio final y el número de acciones vendidas.

Atalaya Mining SA no recibirá dinero por la operación. Trafigura es la propietaria de las acciones y, por tanto, será quien obtenga los ingresos de la venta.