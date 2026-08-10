Jeff Bezos, fundador de Amazon, cerca de comprar parte de las acciones del Liverpool

Fenway Sports Group vendió anteriormente una participación minoritaria en el Liverpool para saldar deudas e inversiones en infraestructura.

La participación del consorcio superaría el 30% de la propiedad del club, según medios británicos.

El consorcio estaría liderado por Amit Bhatia e incluiría también a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, negocia unirse a un consorcio para comprar casi un tercio del Liverpool.

Un consorcio empresarial que incluye al fundador de Amazon, Jeff Bezos, estaría cerca de llegar a un acuerdo para adquirir casi un tercio de la propiedad del Liverpool, según adelantó Sky Sports.

Dicha sociedad la lideraría el empresario británico-indio Amit Bhatia, director general de AyBe Capital Advisers y antiguo propietario del Queens Park Rangers, e incluiría también al brasileño Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de la red social Facebook.

Pese a que la información no precisa si dicha operación se cerraría esta o la próxima semana, ni las cantidades que se abonarían, se trataría de un acuerdo que incluiría a tres de las personas más ricas del mundo.

Se espera que el acuerdo implique una participación superior al 30% de este nuevo consorcio, casi un tercio de la propiedad del club, según el medio británico.

Fenway Sports Group, el grupo que dirige el Liverpool, vendió una participación minoritaria a Dynasty Equity, una firma de inversión privada estadounidense, en septiembre de 2023.

Dicho acuerdo se valoró en su momento entre 80 millones de libras (115 millones de euros) y unos 160 millones de libras (185 millones).

Según el Liverpool, aquella inversión estuvo dirigida para saldar la deuda bancaria en la que incurrieron durante la pandemia, pagar la nueva tribuna de Anfield, pagar el nuevo centro de entrenamiento y comprar los terrenos de la antigua ciudad deportiva de Melwood.