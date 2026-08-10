Imperial Brands, la tabacalera de la que forma parte Altadis, ultima miles de despidos en la UE y en EEUU

Estos despidos continúan la reorganización previa, que ya incluyó la externalización de funciones financieras y de compras a Capgemini en Polonia.

Posteriormente, se reducirán los equipos legales, de marketing y de análisis e inteligencia de mercado; algunos puestos serán externalizados a Capgemini.

La primera fase de los despidos afectará a empleados de recursos humanos, finanzas, compras y cadena de suministro en ITG Brands.

Imperial Brands, propietaria de Altadis, prepara miles de despidos en Estados Unidos y Europa como parte de un plan de reducción de costes.

La tabacalera británica Imperial Brands, propietaria de marcas como Nobel y Fortuna y dueña de la española Altadis, ultima el recorte de miles de empleos en mercados clave, incluyendo Estados Unidos y Europa.

La medida forma parte de un amplio plan de reducción de costes, según indicaron a Bloomberg fuentes familiarizadas con el asunto.

A partir del 19 de agosto, el fabricante británico de cigarrillos comenzará a notificar los despidos a los empleados afectados de su filial ITG Brands, que engloba Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico.

Los despidos en los países miembros de la Unión Europea ya están bajo consulta. Imperial Brands contaba con unos 25.800 empleados a nivel mundial a finales de 2025.

Este periódico se ha puesto en contacto con Altadis para saber si este recorte de plantilla afectará a la compañía. A cierre de esta información, aún no ha recibido respuesta.

Afectados

La primera fase del ajuste de personal en ITG Brands afectará a los empleados de recursos humanos, finanzas, compras y cadena de suministro.

En una segunda fase, se reducirá el tamaño de los equipos legales, de marketing y de análisis e inteligencia de mercado en dichas áreas.

Algunos puestos de ITG Brands se externalizarán a Capgemini.

Estas medidas se suman a los esfuerzos de reorganización previos de Imperial Brands, que el año pasado anunció planes para externalizar parte de sus funciones financieras y de compras a Capgemini en Polonia.

"Con el tiempo, los cambios que estamos implementando tendrán un impacto en nuestra presencia global en el mercado. Consultaremos exhaustivamente con las personas afectadas antes de realizar cualquier anuncio de mayor alcance", declaró un portavoz de Imperial Brands sin proporcionar cifras específicas.