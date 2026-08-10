Florentino Pérez refuerza su posición como principal accionista de ACS y eleva su participación al 15%

El beneficio neto ordinario del grupo creció un 30%, impulsado por la filial estadounidense Turner y la actividad de Ingeniería y Construcción.

ACS ha registrado un beneficio neto atribuible de 510 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 13,3% más que el año anterior.

El paquete accionarial de Pérez equivale a 41,61 millones de acciones valoradas en 4.539,4 millones de euros.

Florentino Pérez ha elevado su participación en ACS al 15,015%, consolidándose como principal accionista.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha reforzado su posición como principal accionista de la constructora tras elevar su participación en la compañía al 15,015%, hasta niveles máximos históricos.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press, el directivo ha aumentado su posición en ACS del 14,896% anterior hasta el 15,015% actual a través de su sociedad, Rosán Inversiones.

De esta manera, el presidente de la constructora controla un paquete de 41,61 millones de acciones de la empresa que, a los actuales precios de mercado --109,1 euros por título sobre las 17.14 horas de este lunes--, tiene un valor de 4.539,4 millones de euros.

Así, Florentino Pérez se consolida como primer accionista de ACS, por delante de Criteria Caixa (10,648%) y BlackRock (5,057%).

Se trata de la tercera vez que el presidente de ACS eleva su participación en la compañía en lo que va de año tras situarla en el 14,752% en junio para ampliarla posteriormente, a principios de este mes, hasta el 14,896% y ahora al 15,015%.

Las acciones de la constructora subían un 0,1% sobre las 17:13 horas y acumulan una revalorización del 28,7% en 2026 y del 74,9% en un año.

ACS obtuvo un beneficio neto atribuible de 510 millones de euros en los seis primeros meses de 2026.

Esto supone un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según su última cuenta de resultados semestrales.

Excluyendo los resultados extraordinarios registrados en 2025, el beneficio neto ordinario del grupo aumentó un 30%, en línea con las previsiones actualizadas para 2026, gracias a la mayor aportación de Turner, su filial estadounidense, y a la actividad de Ingeniería y Construcción.