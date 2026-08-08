Bruselas pide a Meta y TikTok aumentar la vigilancia tras el asalto a Ceuta: "Deben preservar la integridad del espacio digital"

Un teléfono móvil abandonado por uno de los migrantes que asaltaron Ceuta. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Bruselas exige a Meta y TikTok intensificar la vigilancia y la verificación de datos tras el intento de asalto a Ceuta. La Comisión Europea advierte sobre la amplificación de la crisis migratoria en redes sociales y la posible organización de una nueva entrada masiva el 15 de agosto. Los organizadores del cruce masivo a Ceuta han cambiado su estructura digital, moviendo la coordinación a grupos más grandes y privados, según un análisis de inteligencia. La cooperación con organismos de verificación y las autoridades españolas y marroquíes es clave ante la persistencia de la red que impulsó la movilización migratoria.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea por la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, pidió este viernes a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y reforzar la verificación de datos en relación con el reciente intento de asalto a Ceuta.

En un mensaje publicado anoche en redes sociales, la comisaria europea dijo haberse reunido con las plataformas "para tratar la situación en Ceuta".

Asimismo, aseveró que "las plataformas deben actuar con firmeza para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis" y añadió que "es necesario aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los organismos de verificación de datos".

El pasado jueves la Comisión Europea afirmó que está vigilando estrechamente las redes sociales de cara al 15 de agosto, fecha que circula en internet como posible nuevo intento de entrada masiva a la ciudad española de Ceuta, y señaló que canales vinculados a Rusia han amplificado la crisis migratoria desde el 30 de julio.

No obstante, la portavoz de la Comisión Arianna Podestà insistió en que "muchos de los informes que circulan no están verificados" y que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona, por lo que se mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes.

Precisamente, la red que impulsó el cruce masivo de más de 72.000 inmigrantes a Ceuta entre el 30 y 31 de julio no ha desaparecido, según ha podido constatar este periódico.

Días después de la operación policial y del cierre de los principales grupos de Facebook utilizados para la captación, la organización ha reconfigurado su estructura digital: la campaña del 15 de agosto "se ha movido, pero sigue intacta". En otras palabras, "la red ha sido desplazada, no desmantelada".

"La actuación policial eliminó las audiencias más visibles de la campaña, pero no su capa organizativa", explicó a EL ESPAÑOL Marga Herrero, CBO y miembro del equipo de investigación de la startup alicantina Golden Owl.

En su opinión el llamamiento "se ha trasladado a grupos anfitriones más grandes y 'limpios', ha creado canales privados de WhatsApp que mantienen la actividad y ha abierto dos rutas alternativas: el eje Melilla-Nador y una vía marítima desde Argelia".

Así lo refleja el último análisis de inteligencia estratégica de fuentes abiertas (OSINT) elaborado por la citada compañía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Este reporte asegura que los organizadores han abandonado los espacios públicos donde se articuló la movilización de julio para trasladar la coordinación a grupos anfitriones más grandes y menos expuestos: espacios legítimos que sirven como punto de contacto antes de derivar a los participantes hacia canales privados.