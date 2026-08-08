Los analistas creen que la batalla por EasyJet deja nuevas guerras abiertas por consolidar las aerolíneas europeas

La tendencia hacia la concentración continuará, impulsada por la necesidad de ganar capacidad y eficiencia en un entorno de alta demanda y barreras de entrada.

La escasez de slots y aviones modernos está elevando el interés de grandes operadores y fondos en aerolíneas con posiciones consolidadas.

El sector vive una ola de operaciones, con guerras de opas simultáneas como la de TAP Air Portugal, por la que compiten Air France-KLM y Lufthansa.

La compra de EasyJet por Apollo marca un nuevo capítulo en la consolidación de las aerolíneas europeas, tras la retirada de Castlelake en la puja.

La compra de EasyJet por parte del fondo americano Apollo, pendiente de formalizar su oferta tras la retirada de Castlelake en la guerra de opas por la aerolínea low cost británica, es un punto y seguido en las operaciones de consolidación que ya se han dado en el sector de las aerolíneas europeas en los últimos meses.

Y que, según los analistas, lejos de frenarse, todo parece indicar que seguirán produciéndose sin descanso hacia una mayor concentración.

Además de la operación entre Apollo y EasyJet, en paralelo se está produciendo otra guerra de opas por TAP Air Portugal. A finales de julio, Air France-KLM y Lufthansa presentaron sus ofertas vinculantes por hacerse con el 44,9% de TAP, con posibilidad de llegar hasta el 49,9% incluyendo la participación reservada a empleados. El Gobierno luso prevé seleccionar al comprador en septiembre.

Kevin Guillou, director de calificaciones corporativas de Scope Ratings, apunta que el caso EasyJet muestra cómo la escasez de slots y aviones de nueva generación está redefiniendo la competencia en el sector. Y considera que "es probable que continúe la consolidación del mercado liderada por algunos de los principales operadores europeos, como IAG, Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair o la propia EasyJet".

La transacción de EasyJet con Apollo podría alterar el equilibrio competitivo del mercado europeo de aviación de bajo coste, donde EasyJet compite principalmente con Ryanair y Wizz Air. "La operación pone de manifiesto el interés del capital privado por compañías con posiciones consolidadas, capacidad de generación de caja y potencial de mejora operativa", indica Ignacio Cubillo, analista de estrategia y mercados de Singular Bank.

Porque, en la consolidación de los viajes aéreos europeos, el interés comprador por el sector está llegando tanto del lado de los competidores como de los fondos de inversión.

En el caso de Apollo y EasyJet, el fondo norteamericano acordó adquirir la low cost británica por 5.700 millones de libras (6.650 millones de euros), equivalente a 7,15 libras por acción. Castlelake retiró su oferta rival.

La operación todavía requiere aprobación de accionistas y autorizaciones regulatorias, aunque Apollo ya tenía antes el 'sí' del consejo de administración de EasyJet. Se espera el cierre, sujeto a condiciones regulatorias, para marzo de 2027.

Antes de EasyJet o TAP, la protagonista fue la española Air Europa. El pasado junio, el Gobierno aprobó la entrada de Turkish Airlines en la compañía aérea de los Hidalgo: unos 300 millones de euros por el 26,5%. Y la operación quedó a la espera de Bruselas.

Si nada se tuerce, el acuerdo dictamina que Turkish se convertirá en segundo accionista de la compañía de red, tras la familia Hidalgo (53,5%) y por delante de IAG (20%).

Precisamente, IAG (grupo que engloba a British Airways, Iberia y Vueling) intentó comprar Air Europa dos veces: entre 2019-2021, y entre 2023-2024. En ambos casos, la operación fracasó principalmente por las objeciones de la Comisión Europea en materia de competencia, a quien le preocupaba la integración entre Iberia y Air Europa.

Un avión 737 MAX de Air Europa. Europa Press.

El Ejecutivo de la UE temía que la unión de estas dos últimas redujera la competencia en rutas nacionales y europeas; provocara subidas de precios y deteriorara la calidad o la oferta de servicios para con los pasajeros.

Desde Bruselas se le impuso tantos compromisos o remedies a IAG, que ésta constató que su cumplimiento hubiera reducido la rentabilidad y el raciocinio de la adquisición. Lo que dio con su retirada.

Acto seguido, IAG también intentó sumarse a la guerra de opas por la lusa TAP, pero el tope puesto en Lisboa para que la aerolínea portuguesa siguiera siendo mayoritariamente de control público, también ahuyentó a IAG, que buscaba la propiedad completa y el control total.

Estos son sólo algunos de los episodios corporativos recientes. Pero las dinámicas del sector aéreo prometen otros nuevos, con grandes aerolíneas o fondos de capital riesgo como protagonistas.

Razones para comprar aerolíneas

El caso EasyJet ilustra un cambio estructural en la aviación europea: la escasez de slots en aeropuertos congestionados y de aviones de nueva generación está redefiniendo la competitividad y la calidad crediticia del sector.

EasyJet atrajo el interés comprador de Apollo y Castlelake no sólo por su modelo de bajo coste, sino por su cartera de slots en hubs clave y su amplio pedido de aviones A320 Neo.

La dificultad para ampliar capacidad aeroportuaria y los largos plazos de entrega de Airbus y Boeing elevan las barreras de entrada y refuerzan el poder de fijación de precios de las aerolíneas que ya están asentadas. Además, la mayor eficiencia de los aviones modernos gana valor adicional cuando el combustible está caro y con la eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos en el ETS europeo.

Como resultado, resumen desde Scope, disminuye el riesgo de sobrecapacidad y aumenta la probabilidad de consolidación, siendo la adquisición de aerolíneas menores, rivales o independientes la vía más rápida para ganar slots y capacidad. Y los grandes holdings aéreos y los fondos de inversión están al acecho.

Por ejemplo, tal y como como subrayan desde Singular, para Apollo la operación supone ampliar su exposición al sector aéreo europeo en un momento de recuperación de la demanda y de consolidación progresiva de la industria. Para EasyJet, la salida de bolsa podría facilitar una gestión más flexible de sus inversiones, costes operativos y renovación de flota, aunque "el mercado deberá valorar el nivel de endeudamiento y la ejecución del plan bajo propiedad privada".