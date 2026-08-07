Indra dotará del sistema de gestión de tráfico aéreo al nuevo Aeropuerto Internacional de Creta por 85 millones de euros

Este acuerdo consolida a Indra como referente tecnológico en Grecia y Europa, tras proyectos en aeropuertos de Atenas, Tesalónica, Reino Unido, Alemania y Finlandia.

El aeropuerto, previsto para 2028, busca reforzar la conectividad internacional de Creta y atender hasta 10 millones de viajeros anuales en 2030.

El contrato incluye vigilancia, navegación aérea y soluciones integrales para la gestión segura y eficiente de las operaciones aeroportuarias.

Indra suministrará sistemas de gestión de tráfico aéreo al nuevo Aeropuerto Internacional de Heraklion en Creta por 85 millones de euros.

El próximo Aeropuerto Internacional de Heraklion contará con tecnología española tras hacerse Indra con una licitación para el suministro de sistemas de vigilancia, navegación aérea y gestión del tráfico aéreo.

Este proyecto, llevado a cabo en consorcio con ATESE, permitirá la sustitución del aeropuerto actual de la isla griega por las instalaciones más modernas que tienen previsto estar operativas en 2028.

Hellenic Aviation Service Provider (HASP), proveedor de servicios de navegación aérea de Grecia y usuario final de los sistemas, ha participado en la evaluación y aprobación de la propuesta presentada por Indra.

Víctor Martínez, director general de ATM de Indra Group, y Nikos Anastasiou, CEO de IAHC, han firmado el contrato, por un importe de 85 millones de euros, en un acto celebrado en Creta en presencia del ministro de Infraestructuras y Transporte de Grecia, Christos Dimas.

El nuevo aeródromo, explican desde la tecnológica española, es una de las infraestructuras de transporte más relevantes actualmente en desarrollo en Grecia. "Está diseñado para reforzar la conectividad internacional de Creta" y responder a la creciente demanda con la previsión de alcanzar 10 millones de viajeros al año en 2030.

En cuanto al papel de Indra, la compañía es responsable del suministro, instalación, integración y puesta en operación de un amplio conjunto de sistemas avanzados que garantizarán una gestión segura, eficiente y sostenible de las operaciones aéreas del nuevo aeropuerto.

Desplegará una solución integral que incluye sistemas de control de torre y aproximación, el Sistema Avanzado de Guía y Control de Movimientos en Superficie (A-SMGCS), radares de vigilancia primarios y secundarios, vigilancia ADS-B, comunicaciones por voz y radio.

También se encargará de las ayudas a la navegación, las tecnologías para la torre de control, soluciones de ciberseguridad y otros sistemas de apoyo a la operación aeroportuaria.

Asimismo, el alcance del contrato comprende además el diseño, integración, instalación, pruebas, formación, puesta en servicio y soporte de los sistemas.

Las soluciones de Indra han sido diseñadas para cumplir los estándares europeos más exigentes en gestión del tráfico aéreo y navegación, aseguran. Y están preparadas para incorporar los futuros requisitos operativos y tecnológicos del sector, alineándose con la normativa y los programas europeos.

“El nuevo Aeropuerto Internacional de Heraclión será una infraestructura clave para el futuro de Grecia y estamos orgullosos de contribuir a su desarrollo con las soluciones más avanzadas de navegación aérea y gestión del tráfico aéreo", ha explicado Víctor Martínez, director general de ATM en Indra.

"Nuestro compromiso es ayudar a nuestros clientes a operar con los máximos niveles de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, poniendo al servicio de este proyecto la experiencia que Indra ha adquirido en algunos de los programas de modernización del tráfico aéreo más relevantes de Europa”, ha recalcado.

Por su parte, Nikos Anastasiou, CEO de IAHC, ha afirmado que “hoy alcanzamos un hito importante que nos acerca a la puesta en operación del aeropuerto, un activo que creemos que impulsará el crecimiento de Creta durante las próximas décadas".

Anastasiou también ha explicado que están "plenamente convencidos de que trabajar estrechamente con Indra- ATESE permitirá desplegar los sistemas a tiempo y culminar con éxito el exigente calendario que tenemos por delante".

Indra ya suministró los Sistemas Avanzados de Guía y Control de Movimientos en Superficie (A-SMGCS) de los aeropuertos internacionales de Atenas y Tesalónica. Por lo que este nuevo acuerdo "consolida su posición" como uno de los principales referentes en este tipo de tecnologías y "refuerza" su presencia en Grecia, explican en una nota.

Además, Indra contribuye a la modernización del tráfico aéreo en Europa a través de proyectos estratégicos como la renovación de las redes nacionales de radares de Reino Unido y Alemania o el despliegue del primer centro de torres remotas multiaeropuerto en Finlandia.