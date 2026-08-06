Naturhouse refuerza su presencia en Suiza para ampliar su red de franquicias

La entrada en Suiza responde al alto poder adquisitivo, la cultura de salud y el valor estratégico del mercado helvético.

Esta estrategia busca garantizar la calidad del servicio y adaptar la oferta a los hábitos de consumo suizos.

La compañía gestionará directamente tanto sus establecimientos propios como la expansión de franquicias en el país alpino.

Naturhouse lanza su modelo de implantación directa en Suiza para reforzar su red de franquicias.

Naturhouse ha anunciado el lanzamiento de su modelo de implantación directa en Suiza, según ha informado este jueves.

Tras haber introducido previamente la marca en el país alpino, la empresa da un paso estratégico al estructurar su operativa mediante filial directa.

Esta decisión se enmarca dentro del plan estratégico de la compañía para afianzar su presencia en mercados internacionales maduros de alto valor añadido.

Al asumir la gestión directa, Naturhouse coordinará de primera mano tanto el despliegue de sus establecimientos propios como la expansión de su red de franquicias,

De esta forma, la compañía "garantiza la máxima calidad en el servicio y adaptando su oferta a los hábitos de consumo locales", según ha detallado.

La compañía ha destacado que su desembarco en el mercado helvético se produce debido al alto poder adquisitivo del país, una mayor cultura de salud y cuidado personal y por el posicionamiento estratégico plurinacional.