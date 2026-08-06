Apollo comprará EasyJet por 6.650 millones de euros al retirarse Castlelake

Apollo deberá buscar un socio europeo debido a las normativas británicas y europeas que impiden su control total directo sobre la aerolínea.

La aerolínea de bajo coste EasyJet será finalmente comprada por el fondo de capital de riesgo Apollo Global Management por 6.650 millones de euros, después de que su competidor Castlelake haya retirado su oferta este jueves.

Apollo había ofrecido un precio de 5.700 millones de libras (unos 6.650 millones de euros) o 7,15 libras por acción en efectivo, oferta que mejoraba los 5.500 millones de Castlelake, que finalmente ha retirado su oferta sólo horas antes de que expirase el plazo de presentación de las últimas propuestas.

El fondo estadounidense Castlelake ha confirmado oficialmente que, tras un análisis exhaustivo de la operación, no tiene intención de formular una oferta pública de adquisición (opa) sobre EasyJet, lo que deja vía libre a Apollo para hacerse con el control de la aerolínea británica de bajo coste.

Tras el abandono de Castlelake, Apollo se consolida como el único candidato en liza para hacerse con el control de la compañía. Los títulos de EasyJet han llegado a ceder un 7% en la Bolsa de Londres, aunque han acabado subiendo casi un 2,8%.

El fondo estadounidense dispone hasta este viernes 7 de agosto para anunciar una oferta firme de compra o, de lo contrario, renunciar a la operación conforme a las reglas británicas de fusiones.

Al ser una firma de origen estadounidense, Apollo no puede ejercer el control total de EasyJet de forma directa: las normativas aeronáuticas del Reino Unido y la Unión Europea exigen que la propiedad mayoritaria y el control efectivo de las aerolíneas con licencia comunitaria permanezcan en manos de accionistas de la región. Esto obligará al fondo a buscar un socio estratégico para estructurar la transacción.