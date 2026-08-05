SpaceX reduce sus pérdidas un 46% en el segundo trimestre, hasta 470 millones

El gasto de capital de SpaceX se multiplicó por seis en el semestre, concentrándose mayoritariamente en inversiones en inteligencia artificial.

Starlink duplicó su base de suscriptores en un año y la división de IA de SpaceX incrementó sus ingresos un 247%.

Los ingresos trimestrales alcanzaron los 6.782 millones de euros, impulsados especialmente por el crecimiento del negocio de conectividad Starlink.

SpaceX redujo sus pérdidas un 46% en el segundo trimestre de 2026, quedando en 470 millones de euros.

SpaceX registró pérdidas de 541 millones de dólares (470 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que representa una mejora del 46,3%, según ha informado la compañía fundada por Elon Musk.

Estos resultados suponen sus primeras cuentas trimestrales como empresa cotizada tras su debut bursátil el pasado 12 de junio.

A pesar de reducir prácticamente a la mitad sus pérdidas en el segundo trimestre, en los seis primeros meses de 2026 el resultado negativo de SpaceX alcanzó los 5.488 millones de dólares (4.763 millones de euros), un 257% por encima de las pérdidas de 1.536 millones de dólares (1.333 millones de euros) anotadas por la empresa en el primer semestre de 2025.

De su lado, los ingresos del gigante aeroespacial sumaron en el trimestre 7.814 millones de dólares (6.782 millones de euros), un 92% más que un año antes, impulsados por el crecimiento del 65,8% del negocio de conectividad, que acoge Starlink, con una facturación de 4.291 millones de dólares (3.724 millones de euros).

En concreto, si bien Starlink alcanzó los 12 millones de suscriptores al cierre del trimestre, duplicando la cifra interanual y aumentando en 1,7 millones la cifra de suscriptores con respecto al trimestre anterior, el ingreso promedio por usuario (ARPU) se mantuvo en 66 dólares.

Asimismo, la división de IA de SpaceX alcanzó una cifra de negocio en el trimestre de 2.561 millones de dólares (2.223 millones de euros), un 247% más que un año antes, mientras que el negocio espacial generó ingresos de 962 millones de dólares (835 millones de euros), un 29% más.

Por otro lado, el gasto de capital estimado por la compañía para el periodo comprendido entre abril y junio aumentó un 550% interanual y un 82% sobre el trimestre inmediatamente anterior, hasta 18.369 millones de dólares (15.943 millones de euros), principalmente por las inversiones en IA, que acapararon el 86% de este importe.

Cifra de negocio

De este modo, en el primer semestre de 2026, la cifra de negocio de la compañía alcanzó un total de 12.508 millones de dólares (10.856 millones de euros), un 53,7% más que en los seis primeros meses del ejercicio precedente.

Asimismo, el Capex correspondiente a los seis primeros meses de 2026 se situó en 28.476 millones de dólares (24.714 millones de euros), cuatro veces más que el contabilizado en el mismo tiempo del año pasado, incluyendo 23.551 millones de dólares (20.440 millones de euros) invertidos en la división de IA.

"2026 ha sido un año trascendental hasta ahora, y el segundo trimestre demostró el verdadero potencial de SpaceX", ha comentado el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, destacando que el crecimiento de los ingresos se aceleró en todos los segmentos de negocio.

Asimismo, Johnsen ha subrayado que la empresa despidió el segundo trimestre con 100.000 millones de dólares (86.790 millones de euros) en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables, así como con 47.500 millones de dólares (41.225 millones de euros) en cartera de pedidos.

"Esta solidez financiera nos brinda una capacidad sustancial para invertir en 'Starship', los satélites de banda ancha y móviles de Starlink, y nuestra plataforma de IA, manteniendo al mismo tiempo un marco de asignación de capital disciplinado a largo plazo", ha añadido.