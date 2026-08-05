El juez da luz verde a la compra de Revenga por Lantania por más de 20 millones de euros

El acuerdo incluye el pago en efectivo, subrogación de avales, asunción de pasivo laboral y aportación de circulante para estabilizar la empresa.

Lantania presentó nuevas garantías y un plan de viabilidad en tres fases para asegurar la continuidad y crecimiento de Revenga.

La operación garantiza la continuidad de 103 puestos de trabajo, incluyendo empleos en Uruguay e Innova.

El juez ha aprobado la compra de la unidad productiva de Revenga por Lantania por unos 20,3 millones de euros.

El futuro de Revenga se aclara. Finalmente, la justicia ha dado luz verde a la oferta que Lantania ha presentado para adquirir esta empresa tecnológica de movilidad inteligente, que está en concurso de acreedores. Una compra que se cerrará en unos 20,3 millones de euros.

Así lo indica el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia y que está dictado por el juez Francisco José Soriano, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 19 de Madrid.

La adquisición es, concretamente, de la unidad productiva de Revenga. Y el juez está a favor de la operación, igual que la administración concursal de Revenga.

De hecho, tal y como recoge el auto, comparte sus criterios. "La venta de la unidad productiva satisface el interés del concurso", afirma el juez.

"Ha de tomarse en consideración que la situación actual de la empresa se califica por la administración concursal como precaria y el deterioro de la misma es cada vez más evidente y pronunciado", añade Soriano en su escrito.

"De un lado, la empresa no puede contratar con el sector público, lo que ha impedido la firma de algunos contratos en los que ya había resultado adjudicataria, así como la imposibilidad de acceder a nuevas contrataciones", informa.

Por otro lado, "diversos clientes han comunicado la resolución de los contratos firmados. También se ha recibido solicitud de ejecución de determinados avales", añade. "Los ingresos han disminuido notablemente en los últimos meses".

Cabe recordar, en cualquier caso, que la justicia dijo no a la primera oferta de Lantania. Y, para vencer estas reticencias, la compañía ha tenido que presentar nuevas garantías.

En su momento, el juez alegó que “el efectivo real a percibir por la masa activa era insuficiente y que la oferta carecía de plan de continuidad operativa”.

En cambio, sí ha aceptado una oferta que garantiza la continuidad de 92 puestos de trabajo dentro de la unidad productiva (de un total de 140 trabajadores), además de otros 11 empleos adicionales vinculados a Uruguay e Innova, alcanzando un total potencial de 103 personas.

Como se ha indicado antes, el precio total de la operación es de unos 20.362.542 euros, un importe formado por distintos elementos.

Elementos

Entre ellos, el pago en efectivo de 400.000 euros, la valoración de existencias, la gestión de reclamaciones, la subrogación de avales, la asunción de pasivo laboral y la aportación de circulante, entre otros.

La oferta no pretende comprar toda la sociedad sin más, sino la unidad productiva integrada por las áreas de negocio de Rail & Terminals e Intelligent Transport Systems: activos, contratos, proyectos, licencias, intangibles y participaciones en ciertas UTE, entre otros elementos.

La propuesta va acompañada también de un plan de viabilidad, que Lantania divide en tres fases. La primera es una fase de estabilización durante los primeros tres meses. Es decir, se trata de mantener la operativa existente sin cambios organizativos relevantes.

La segunda etapa es de integración durante el primer año tras la compra. Consiste en la identificación de sinergias comerciales con los proyectos del Grupo y el refuerzo de la cartera con nuevas licitaciones conjuntas.

Crecimiento

Y, por último, un periodo de crecimiento hasta el tercer año donde se prevé que Revenga ya esté integrada totalmente en el plan de negocio de Lantania con nuevos proyectos.

Durante estos tres años del plan de viabilidad, Lantania se compromete a aportar hasta 4 millones de euros de circulante; líneas de avales para licitaciones; apoyo corporativo en RRHH, finanzas, legal e IT; y apoyo comercial para crecer con nuevos contratos.