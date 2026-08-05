Incluso Correos manda menos cartas: dos de cada tres envíos fueron paquetes en 2025

El 61% de los ciudadanos recibió al menos un paquete por compra online en 2025 y el 38% acudió a una oficina postal en los últimos seis meses, principalmente para recoger paquetes.

Correos mantiene el 84% de cuota en el sector postal tradicional y el 16% en paquetería, en un mercado con más de 4.500 operadores.

Los envíos postales tradicionales bajaron un 8% respecto a 2024, mientras que la paquetería creció un 148% desde 2019 impulsada por el comercio electrónico.

En 2025, por primera vez en España se enviaron más paquetes que cartas, con 1.335 millones de paquetes, un 10% más que el año anterior.

Los españoles enviaron en 2025 por primera vez más paquetes que cartas, según se desprende del Informe Anual del Sector Postal 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante el pasado año, se enviaron 1.335 millones de paquetes en España, un 10% más que en 2024 y un 148% más que en 2019.

Por su parte, los envíos tradicionales (cartas, tarjetas postales, notificaciones administrativas, publicidad directa) descendieron un 8%, hasta los 1.164 millones -la mitad que en 2019 y la tercera parte de los de 2015-.

La paquetería obtuvo 7.325 millones de ingresos, un 10% más que en 2024, frente a los 1.146 millones del sector postal tradicional, un 3% más con respecto al año anterior, pero un 17% menos respecto a 2019.

Dos de cada tres envíos de mensajería y paquetería fueron paquetes de poco peso (hasta dos kilogramos), y casi ocho de cada diez envíos tradicionales fueron cartas ordinarias o tarjetas postales.

Las Administraciones Públicas realizaron el 30% del total de los envíos postales tradicionales.

En este contexto, Correos presentó una cuota del 84% en el sector postal tradicional y del 16% en paquetería. Las compañías inscritas en el registro de operadores postales pasaron de 1.765 a 4.565 en los últimos diez años impulsados por la paquetería del comercio electrónico.

Oficina postal

Según el Panel de hogares de la CNMC (oleada del segundo semestre de 2025), solo el 14% de los ciudadanos envió cartas, el 43% las recibió de empresas o suministradores, y el 43% recibió notificaciones administrativas.

El 38% visitó al menos una vez una oficina postal en los últimos seis meses, apenas tres puntos porcentuales menos que hace diez años, mayoritariamente para enviar o recoger paquetes.

No obstante, solo el 10% recibió paquetes no vinculados al comercio electrónico (hace diez años era el 17 %), y el 61,2% recibió al menos un envío derivado de una compra online (hace diez años era el 29%).

De estos, el 35% devolvió alguna compra (logística inversa) y el 16% tuvo alguna incidencia en la entrega de su último paquete.

La gran mayoría de los paquetes se entregó en el domicilio del destinatario (86%), seguido de los puntos de conveniencia (9%) y las taquillas autoservicio (3%). Estas infraestructuras de logística de última milla van en aumento.

Por último, el estudio refleja que el 17% de usuarios que señaló haber pagado gastos de envío para recibir su compra online, el 78% aceptaría, a cambio de un descuento en los gastos de envío, que la entrega fuera en lugar distinto de su domicilio, y el 58%, que la entregara fuera más tarde.