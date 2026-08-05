DTE Capital compra una mayoría de la andaluza Surcontrol y entra en el sector de la defensa

Surcontrol, con sedes en Cádiz, Madrid y Narón, refuerza sus líneas estratégicas, destacando su plataforma digital Dragsa, conocida como el "Palantir español".

El equipo fundador de Surcontrol seguirá como accionista minoritario y gestionando la empresa en el día a día.

El acuerdo permitirá a Surcontrol escalar sus capacidades tecnológicas e industriales, y expandirse tanto a nivel nacional como internacional.

DTE Capital, boutique financiera de asesoramiento y gestión de capital privado, ha formalizado una asociación estratégica con el Grupo Surcontrol para acompañar al grupo en su siguiente etapa de crecimiento tras adquirir una mayoría.

El acuerdo aportará capital y soporte estratégico para escalar las capacidades industriales y tecnológicas del grupo, así como consolidar su expansión nacional e internacional.

El equipo fundador de la compañía andaluza permanecerá como accionistas minoritarios y se mantendrá en la gestión diaria de la empresa, según ha podido saber este periódico.

Fundada en 2009 como spin-off de la Universidad de Cádiz, Surcontrol ha evolucionado hasta convertirse en una ingeniería de referencia en automatización, control industrial, robótica, digitalización e integración de sistemas para sectores de "alta exigencia" como el naval, la defensa y la industria.

Con más de 17 años de experiencia y un equipo formado por más de 70 profesionales, la compañía -que tiene delegaciones en El Puerto de Santa María (Cádiz), Madrid y Narón (A Coruña)- afronta ahora una nueva etapa de crecimiento.

La incorporación de DTE Capital permitirá reforzar las tres líneas estratégicas sobre las que se sustenta su desarrollo: Surcontrol Engineering, Dragsa y Surcontrol Academy. De hecho, la plataforma digital (Dragsa) que están comenzando a comercializar la han bautizado como el "Palantir español", ya que ha nacido a las faldas de Defensa.