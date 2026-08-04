Spotify gana 655 millones en el segundo trimestre de 2026 y alcanza los 300 millones de suscriptores premium

El consumo de videopódcasts en Spotify aumentó más de un 140% desde el lanzamiento del Spotify Partner Program.

Los ingresos totales de Spotify crecieron un 14%, hasta los 4.800 millones de euros en el periodo analizado.

La plataforma alcanzó los 300 millones de suscriptores premium, una cifra récord en el sector del streaming de audio.

Spotify obtuvo un beneficio operativo de 655 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, un 61% más que el año anterior.

Spotify ha registrado un beneficio operativo de 655 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, un 61% más interanual, según ha informado este martes.

En este periodo la plataforma alcanzó los 300 millones de suscriptores premium, "una cifra nunca antes lograda por ningún servicio de streaming de audio", ha remarcado.

Los ingresos totales alcanzaron 4.800 millones de euros, un 14% más que en el mismo trimestre de 2025.

El margen bruto de la compañía mejoró en este periodo unos 190 puntos básicos hasta el 33,4%.

La firma sueca contaba a 30 de junio pasado con 777 millones de usuarios activos mensuales, un 12% más, y el número de suscriptores premium subió un 9% hasta 300 millones.

La compañía subraya que este crecimiento refleja la mayor adopción de planes individuales, dúo, familiar y estudiante, así como la expansión en mercados emergentes.

La compañía ha explicado que el consumo de videopódcasts ha crecido más de un 140% desde el lanzamiento del Spotify Partner Program. Más de 500 millones de usuarios han reproducido ya un videopódcast en Spotify.

Al respecto, Alex Norström, Co-CEO, ha subrayado que "Spotify acompaña a nuestros usuarios durante todo el día: en sus desplazamientos, mientras hacen ejercicio, estudian, juegan, comparten una comida o descansan. A nuestra escala, eso es algo excepcional. Nuestra posición nos brinda un espacio de oportunidades tan amplio como las necesidades e intereses de nuestros usuarios".

En esta línea, Gustav Söderström, Co-CEO, ha subrayado que "seguimos estando en una fase muy temprana de todo lo que es posible y continuaremos manteniendo un alto nivel de exigencia en nuestras inversiones. Nuestro trabajo sigue siendo el mismo: comprender la tecnología antes que nadie y convertirla en experiencias que las personas disfruten, creando valor para todos nuestros grupos de interés".