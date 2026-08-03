Munich Sports negocia un ERE en España que afectará a 60 trabajadores de sus tiendas

Las condiciones y el alcance final del ERE todavía están siendo negociados con la representación de los trabajadores.

La empresa cuenta actualmente con más de 40 puntos de venta físicos en España, entre tiendas propias y espacios en El Corte Inglés.

El expediente también incluiría a empleados de los córners de Munich Sports en los establecimientos de El Corte Inglés.

Munich Sports está negociando un ERE que podría afectar a unos 60 trabajadores de sus tiendas en España.

La histórica marca de calzados, Munich Sports, está negociando un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a una sesentena de trabajadores de su red de tiendas en España, según han explicado este lunes fuentes de la compañía a Europa Press.

El proceso también incluye a los empleados que trabajan en los córners que la firma tiene dentro de los establecimientos de El Corte Inglés.

La empresa ha precisado que el expediente todavía se encuentra en fase de negociación con la representación de los trabajadores.

A la espera de conocer si se hará efectivo, la compañía asegura que las condiciones definitivas "están aún por acordar".

Munich Sports cuenta actualmente con más de 40 puntos de venta físicos repartidos por España, entre tiendas propias y espacios en centros de El Corte Inglés.