Los Entrecanales Franco ponen a la venta un 3% de Acciona valorado en 381 millones

El acuerdo de adquisición preferente sobre los títulos de Acciona expiró el pasado 14 de julio y no será renovado.

La venta responde a la necesidad de diversificar cartera de algunos miembros de la familia, que no tienen cargos ejecutivos en la compañía.

Tras la operación, la participación de Tussen de Grachten en Acciona bajará del 29% al 26%, igualando la de la rama Entrecanales Domecq.

La sociedad Tussen de Grachten BV, de la rama Entrecanales Franco, ha puesto a la venta un 3% de Acciona valorado en 381 millones de euros.

Tussen de Grachten BV, una de las sociedades radicada en Países Bajos a través de la cual la rama familiar Entrecanales Franco controla el 29,02% de Acciona, ha puesto a la venta un 3% del capital de la compañía, valorado actualmente en 381 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Entrecanales Franco explican que esta venta responde a la necesidad de algunos miembros de la familia de diversificar su cartera, aunque remarca que ninguno de los vendedores tiene tareas ejecutivas o de dirección en la compañía.

De esta forma, Tussen de Grachten bajará su participación en Acciona del 29% actual al entorno del 26%, igualando así la participación de control de Wit Europese Investering (WEI), la sociedad con la que la otra rama de la familia, los Entrecanales Domecq, controlan otro 26% de las acciones.

La operación se produce después de que, en enero de 2025, los Entrecanales Franco pusieran fin al pacto de adquisición preferente sobre los títulos de Acciona para este 2026.

Tussen de Grachten -del grupo familiar de Juan Entrecanales, padre del actual vicepresidente, Juan Ignacio Entrecanales- comunicó por aquel entonces que este acuerdo no sería renovado. En consecuencia, cesaría en su vigencia a su vencimiento, el pasado 14 de julio.

Con todo, la familia mostró su compromiso con la estrategia del grupo y el liderazgo de José Manuel Entrecanales como consejero delegado de Acciona.