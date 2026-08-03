Los empresarios demandan ayudas públicas y que se garantice la seguridad en Ceuta tras la crisis migratoria

Se destaca la responsabilidad de los empresarios ceutíes y el apoyo de las fuerzas de seguridad y servicios públicos durante la crisis.

CEOE, Cepyme, ATA y la Cámara de Comercio de España defienden la protección de las fronteras exteriores de España y la UE como clave para la estabilidad económica.

Las patronales piden ayudas públicas para compensar las posibles pérdidas sufridas por empresas y autónomos en la ciudad.

Los empresarios exigen al Gobierno reforzar la seguridad en Ceuta tras la crisis migratoria para garantizar la normalidad económica.

Los empresarios reclaman que el Gobierno garantice la seguridad en Ceuta tras la crisis migratoria para que se pueda normalizar la actividad económica. Y que se pongan en marcha ayudas públicas por las posibles pérdidas provocadas.

Así lo reclaman CEOE, Cepyme, ATA y la Cámara de Comercio de España en unos comunicados en los que han trasladado este lunes su apoyo y solidaridad a los ciudadanos, empresas, autónomos, trabajadores e instituciones de Ceuta tras los "graves acontecimientos" ocurridos en la frontera con Marruecos.

Las tres organizaciones empresariales han reclamado reforzar la seguridad para recuperar la normalidad y garantizar el desarrollo de la actividad económica.

En un comunicado conjunto, las patronales españolas han defendido que Ceuta es "una ciudad española y europea".

Así, han subrayado que garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la convivencia y el desarrollo de la actividad económica constituye "una responsabilidad esencial de cualquier Estado democrático".

Además, han reafirmado su defensa del Estado de derecho, la Constitución, la seguridad, la legalidad, la convivencia, la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el respeto a la dignidad de las personas.

Las organizaciones han explicado que, desde el inicio de la crisis, mantienen un contacto permanente con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para ponerse a su disposición y atender las necesidades de empresarios y trabajadores.

Además, han destacado la "responsabilidad" demostrada por los empresarios ceutíes para garantizar el suministro de bienes y servicios y han agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia y el resto de servidores públicos.

Por otro lado, CEOE, Cepyme y ATA han lamentado la pérdida de vidas humanas registrada durante los últimos días y han incidido en que "no puede haber inversión sin confianza, ni empleo sin seguridad, ni crecimiento sin certidumbre".

En este contexto, han defendido que la protección de las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea es un elemento esencial para preservar el mercado único europeo.

Además, CEOE trasladará esta reflexión a las organizaciones empresariales integradas en BusinessEurope para defender una respuesta común que refuerce la seguridad, la competitividad y la integridad de las fronteras exteriores de la UE.

Por su parte, la Cámara de Comercio de España ha apoyado "de forma firme y decidida" al Pleno de la Cámara de Comercio de Ceuta.

A través de un comunicado, este órgano reitera "su apoyo a las empresas, a los autónomos y a la sociedad ceutí, convencida de que, como en ocasiones anteriores, volverá a demostrar su capacidad para ayudar a las empresas a superar esta situación y recuperar la normalidad".

Y demanda que se transmita un mensaje de fortaleza, estabilidad y compromiso con el desarrollo económico de la ciudad, en respaldo de un empresariado que continúa trabajando con responsabilidad, esfuerzo y una firme vocación de futuro