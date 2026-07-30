Criteria gana 1.248 millones en el primer semestre mientras el valor de su cartera crece un 17%

Criteria Caixa realizó inversiones por 2.009 millones de euros, incluyendo la compra de participaciones adicionales en Naturgy y ACS, además de inversiones inmobiliarias y en fondos de capital privado.

El valor neto de los activos de Criteria Caixa creció un 17,7%, alcanzando los 46.640 millones de euros, impulsado por la revalorización de participaciones en CaixaBank, ACS y Naturgy.

Criteria Caixa obtuvo un beneficio neto de 1.248 millones de euros en el primer semestre, un 8% menos que el año anterior debido a la ausencia de ingresos extraordinarios.

Criteria Caixa, el holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, obtuvo un beneficio neto de 1.248 millones de euros durante el primer semestre del año, según los resultados publicados por la compañía este jueves.

Esto supone un 8% menos frente a igual periodo del año pasado en un semestre marcado por la falta de extraordinarios, como los ingresos derivados de la auto-OPA de Naturgy.

El mayor holding privado de empresas en España, presidido por Isidro Fainé y cuyo consejero delegado es José María Méndez, registró un resultado recurrente de 1.142 millones de euros, frente a los 926 millones del mismo período de 2025, un 23% más.

La compañía ha recibido 1.174 millones de dividendos de sus participadas y 365 millones por la monetización de la acreción de la participación derivada de los programas de recompra de acciones llevados a cabo por CaixaBank.

Del total de dividendos recibidos por Criteria Caixa destacan los de CaixaBank (723 millones de euros), Naturgy (157 millones), Telefónica (85 millones), ACS (67 millones) y Veolia (60 millones), a los que se suman 82 millones del resto de la cartera.

Criteria se ha beneficiado en este semestre de la variación positiva en el valor de sus participadas que ha crecido en 5.877 millones de euros.

En ellas encontramos la revalorización de la participación fundacional (CaixaBank) que aumenta un 18,6%, o la de ACS que mejoró un 51,7% y la de Naturgy con un 5,9%.

Esta evolución positiva de las cotizaciones ha llevado el valor neto de los activos de Criteria Caixa hasta los 46.640 millones, con un crecimiento del 17,7%.

El valor bruto de los activos (GAV) ha alcanzado los 51.807 millones (un 15,6% más) frente a los 44.799 millones registrados al cierre de 2025. Criteria ha llevado a cabo inversiones este primer semestre por un importe total de 2.009 millones.

Entre ellas se encuentra la adquisición de un 2,5% adicional de Naturgy por valor de 612 millones, alcanzando una participación del 28,5% en la compañía; y la compra de un 1,3% adicional en ACS, por otros 510 millones, llegando al 10,6%.

En relación con su cartera de inversiones alternativas, Criteria Caixa ha invertido 427 millones en la adquisición de activos inmobiliarios a través de InmoCaixa, entre los que destaca el edificio Estel en Barcelona.

En esta misma cartera destaca la inversión de 346 millones en fondos de terceros que invierten en empresas no cotizadas en crecimiento, a través de su nueva gestora Criteria PE Management.

La deuda bruta de Criteria se ha reducido hasta los 5.167 millones (32% en bonos senior y 68% en deuda bancaria), y la ratio de endeudamiento neto se ha situado en el 6,5%, frente a los 5.188 millones y 7,3% al cierre de 2025. El coste medio de la deuda se ha reducido hasta el 3,0%, con una vida media de 3,5 años.

Al cierre del primer semestre del año el valor de la cartera de liquidez era de 4.938 millones: 1.933 millones en caja y equivalentes, y 3.005 millones en instrumentos de renta fija, así como posiciones de renta variable cotizada.

Durante el mes de junio, Fitch elevó la calificación crediticia de CriteriaCaixa a A- (perspectiva estable), tras la mejora otorgada por Moody's en diciembre de 2025, que situó el rating de la compañía en A3 (perspectiva estable).

Para la compañía, ambas mejoras "reconocen la visión a largo plazo, la solidez de las métricas financieras y el fortalecimiento del perfil de negocio, apoyado en una cartera más transparente y de mayor calidad crediticia".