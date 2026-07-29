Grant Thornton adquiere CBIZ por 4.395 millones y será el quinto mayor proveedor de servicios profesionales de EEUU

La operación reforzará la presencia multinacional de Grant Thornton y las acciones de CBIZ dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Tras la adquisición, Grant Thornton será el quinto mayor proveedor de servicios profesionales de EE.UU., con ingresos anuales superiores a 5.000 millones de dólares.

Los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares por acción, con una prima del 54% sobre el precio medio de los últimos 30 días.

Grant Thornton Advisors, New Mountain Capital y CBIZ han anunciado que Grant Thornton Advisors ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir CBIZ mediante una operación íntegramente en efectivo con un valor empresarial de 5.000 millones de dólares (4.395 millones de euros).

Según los términos del acuerdo, los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares en efectivo por acción, lo que representa una prima aproximada del 54% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos 30 días.

New Mountain Capital, que lideró la inversión realizada en Grant Thornton Advisors en mayo de 2024 e impulsó la estrategia de crecimiento de la firma, aportará capital adicional para respaldar esta operación.

Una vez completada la operación, Grant Thornton en Estados Unidos se convertirá previsiblemente en el quinto mayor proveedor de servicios profesionales, fiscales y de asesoramiento del país norteamericano, con unos ingresos anuales nacionales superiores a 5.000 millones de dólares.

La transacción constituye la mayor operación de este tipo realizada en más de 25 años. Con esta combinación, la plataforma multinacional alcanzará una presencia en más de 20 países y territorios, generará cerca de 7.500 millones de dólares de ingresos y contará con más de 34.500 profesionales distribuidos entre América, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Exclusión de bolsa

La operación refuerza las capacidades basadas en inteligencia artificial, el alcance multinacional, la especialización sectorial y la amplitud de servicios, además de presentar una "sólida afinidad cultural y estratégica basada en un compromiso compartido con la calidad y la experiencia del cliente", según el comunicado de Grant Thornton.

El consejo de administración de CBIZ ha aprobado la operación por unanimidad. Las acciones de CBIZ dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York. Y se espera que la transacción se cierre durante el cuarto trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias pertinentes.