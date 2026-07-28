Azkoyen califica de amistosa la opa de Ohmnia para hacerse con el 100% de sus acciones

Azkoyen ha contratado a J&A Garrigues como asesor legal y designará un asesor financiero independiente durante el proceso de opa.

El acuerdo incluyó un periodo de due diligence en el que Azkoyen facilitó información legal y financiera a Ohmnia Electronics bajo un acuerdo de confidencialidad.

La opa ha sido promovida por un consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo, junto a otros inversores institucionales y financieros.

Azkoyen califica como amistosa la oferta pública de adquisición lanzada por Ohmnia Electronics para hacerse con el 100% de sus acciones, valorada en 244,5 millones de euros.

Azkoyen ha comunicado que su Consejo de Administración ha acordado calificar de "amistosa" la oferta pública voluntaria de adquisición formulada por Ohmnia Electronics sobre el 100% de las acciones de la entidad por un importe total de 244,5 millones de euros.

La notificación responde al anuncio previo hecho público por la entidad oferente -un consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor y Talgo, José Antonio Jainaga, el pasado 24 de julio y registrado ante la CNMV.

En concreto, el viernes pasado se anunció que Clerbil, acompañado por otros socios actuales del grupo tecnológico industrial vasco Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), junto a la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-, tenían previsto lanzar una opa voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la multinacional navarra a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

Según ha indicado la sociedad, el 30 de marzo de 2026 ambas partes suscribieron un acuerdo de confidencialidad, en virtud del cual Azkoyen proporcionó al oferente acceso limitado a información legal y financiera durante el mes de junio para la realización de un ejercicio de due diligence, a fin de que el oferente pudiera evaluar la formulación de la oferta.

Aparte de esta actuación, la compañía ha señalado que no existe ningún otro tipo de acuerdo con Ohmnia Electronics en relación con la oferta.

El Consejo de Azkoyen emitirá un informe expresando su opinión sobre la opa en el momento oportuno tras su autorización por la CNMV y dentro de los diez días siguientes al inicio del plazo de aceptación.

Asimismo, la sociedad ha designado a J&A Garrigues, S.L.P. como asesor legal para que le asista durante el proceso y procederá al nombramiento de un asesor financiero independiente en los próximos días, en línea con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo.