Indra gana 219 millones tras disparar sus ingresos un 30% y duplicar su cartera hasta junio

El Ebitda y el Ebit aumentaron un 72% y 51% respectivamente, mejorando la rentabilidad y el margen Ebit al 9,9%.

La cartera de pedidos se duplicó hasta los 20.533 millones, gracias a nuevos contratos en defensa y adquisiciones.

Los ingresos crecieron un 29,7%, alcanzando los 3.179 millones, impulsados por compras de activos y aumento de ventas.

Indra obtuvo un beneficio neto de 219 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 2% más que el año anterior.

Indra registró un resultado neto de 219 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 2% superior a igual periodo del año pasado, según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este beneficio se produce principalmente por el aumento de sus ingresos que llegaron a los 3.179 millones, un 29,7% más que entre enero y junio de 2026. Y con mejoras en todas las divisiones: Espacio creció un 398%, Defensa un 103%, ATM un 16%, Minsait un 3% y Movilidad un 2%.

Este desempeño se produjo tanto por crecimiento inorgánico -compra de activos- como por aumento de las ventas. Las adquisiciones aportaron 377 millones en el primer semestre, frente a los seis millones de igual periodo del año anterior.

En Defensa contribuyeron las adquisiciones de TESS Defence y AERTEC, en Espacio Hispasat e Hisdesat, y en ATM Micronav y Global ATS. En cuanto a desinversiones, la división de BPO de Minsait contribuyó con 62 millones, frente a los 95 millones anteriores.

Por su parte, los ingresos orgánicos, excluyendo la contribución de las adquisiciones, desinversiones y el efecto del tipo de cambio, aumentaron un 16%, con crecimientos en Defensa (+59%) y ATM (+15%), Minsait (+5%) y Movilidad (+2%). Por el contrario, la facturación de Espacio cayó un 14%.

La cartera total alcanzó los 20.533 millones en el periodo, duplicando los 9.474 millones del primer semestre del año pasado, impulsada básicamente por los nuevos contratos de defensa que aportaron 7.207 millones.

También se incluye la contribución inorgánica de la división Espacio, sumando la cartera de Hispasat e Hisdesat de 2.722 millones; y el contrato de Transport for London en Movilidad con 605 millones.

La contratación neta aumentó un 58% hasta los 5.010 millones, con un fuerte crecimiento en todos los negocios, destacando Movilidad (+317%), principalmente impulsada por el contrato de gestión de la red de transportes de Londres en Reino Unido, el contrato de sistemas ferroviarios en Arabia Saudí (126 millones del proyecto AVE La Meca-Medina) y el contrato de ticketing de Washington en Estados Unidos por 33 millones.

Por su parte, la contratación en Defensa aumentó un 120%, por la contribución del proyecto Eurofighter, los Programas Especiales de Modernización (171 millones) y el negocio de Simulación, PEM de sistema avanzado integrado de entrenamiento de vuelo como subcontratista de Airbus.

La contratación en Espacio ascendió un 98% gracias a América, por el negocio de servicios en Perú de Hispasat y por Hisdesat en España, mientras que en ATM aumentó un 57% destacando el contrato de radares de vigilancia con la FAA en Estados Unidos.

El Ebitda y el Ebit registran aumentos interanuales del 72% y 51% respectivamente, mejorando la rentabilidad de Indra en 1,3 puntos porcentuales, lo que equivale a un margen Ebit del 9,9% frente a un 8,6% en el primer semestre de 2025.

El flujo de caja libre (FCF) se situó en 1.487 millones, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización.

Excluyendo el impacto neto del capital circulante de estos programas y considerando un factoring histórico constante de 187M millones (el registrado en el cierre de todos los trimestres de los últimos años), el FCF de la compañía habría sido de 15 millones en el primer semestre de este año.

Con respecto a la deuda neta, el grupo ha terminado en junio de 2026 con un pasivo de 1.033 millones frente a los 583 millones positivos en diciembre de 2025.