InfoJobs adquiere el 100% de Viterbit para acelerar la innovación en la selección de personal en las empresas

Viterbit, fundada en 2021 y con presencia en España y México, destinará su tecnología y equipo a impulsar nuevas herramientas junto a InfoJobs.

Los fundadores de Viterbit seguirán liderando la compañía dentro de un plan estratégico a cinco años y ambas marcas operarán de forma independiente.

La operación refuerza la estrategia de innovación de InfoJobs y busca mejorar las soluciones para la captación de talento en las empresas.

InfoJobs ha adquirido el 100% de Viterbit, empresa de software de reclutamiento con tecnología de inteligencia artificial.

InfoJobs ha cerrado la compra del 100% de Viterbit, una empresa tecnológica especializada en software de reclutamiento e inteligencia artificial aplicada a los procesos de selección de personal.

Con esta operación, la plataforma de empleo refuerza su estrategia de innovación y busca impulsar el desarrollo de nuevas herramientas para empresas.

El objetivo es combinar el liderazgo de InfoJobs en el mercado con la tecnología desarrollada por Viterbit para mejorar las soluciones dirigidas a la captación de talento.

En este sentido, el consejero delegado de InfoJobs, Román Román Campa, destaca que "Viterbit ha desarrollado una tecnología diferencial y un equipo extraordinario. Esta adquisición refuerza nuestra apuesta por la innovación y nos permitirá ofrecer a las empresas soluciones cada vez más completas para atraer, seleccionar y contratar talento".

Los fundadores de Viterbit, Dimitri Nicolau, Ariel Gutiérrez y Marcos Gómez, seguirán al frente de la compañía tras la adquisición. Lo harán dentro de un plan estratégico diseñado para los próximos cinco años.

Creada en 2021, Viterbit cuenta con una plantilla de cerca de 40 empleados y desarrolla su actividad en España y México.

Antes de integrarse en InfoJobs, la empresa preveía triplicar su volumen de negocio en 2026, impulsada por la apertura de una oficina en México a comienzos de este año para reforzar su presencia en Latinoamérica.

La compañía obtuvo en 2022 una financiación de 1,6 millones de euros en una ronda liderada por 4Founders Capital. Esos recursos se destinaron a acelerar el desarrollo de su plataforma tecnológica y a apoyar su expansión internacional.

Tras completarse la operación, InfoJobs y Viterbit seguirán operando de forma independiente.

Ambas conservarán sus marcas, productos y equipos, mientras colaboran para desarrollar nuevas soluciones y ampliar la oferta de servicios.

Los clientes, por su parte, continuarán utilizando las mismas plataformas y mantendrán sus interlocutores habituales.