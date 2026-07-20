Bruselas acusa a Sika, Mapei y otros fabricantes de químicos para construcción de un cártel para subir precios en España

La investigación incluye también a empresas y asociaciones del sector en Francia y Alemania, tras inspecciones sorpresa iniciadas en octubre de 2023.

Bruselas podría imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de las empresas si se confirman las infracciones de las normas de competencia.

Las empresas habrían coordinado aumentos de precios de aditivos y mezclas químicas entre 2021 y 2022, justificando la subida por el alza en los costes de materias primas.

La Comisión Europea acusa a Sika, Mapei y otros fabricantes de químicos para construcción de formar un cártel para subir precios en España.

La Comisión Europea ha enviado este lunes un pliego de cargos a cinco fabricantes de productos químicos para la construcción en España -Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie y Sika- y a la asociación ANFAH, a los que acusa de participar en un cártel para subir los precios de ingredientes usados en la fabricación de cemento, hormigón y mortero.

Si ratifica sus conclusiones preliminares, Bruselas podría imponer a las empresas multas de hasta el 10% de su volumen de negocios mundial por infringir las normas de competencia de la UE, que prohíben los acuerdos y prácticas comerciales restrictivas. Las compañías afectadas tienen ahora la posibilidad de presentar alegaciones.

Además de España, el Ejecutivo comunitario ha remitido otros dos pliegos de cargos independientes: uno en Francia, contra Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM y la asociación profesional SYNAD; y otro en Alemania, que afecta a Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika y la asociación profesional Deutsche Bauchemie.

En los tres casos, la Comisión considera de forma preliminar que, entre 2021 y 2022, los fabricantes coordinaron sus futuras subidas de los precios de los aditivos y mezclas químicas como respuesta al incremento de los costes de las materias primas, provocado especialmente por la pandemia de Covid-19 y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

La presunta coordinación entre estas empresas se habría producido en el marco de la elaboración de comunicados de prensa dentro de asociaciones profesionales nacionales destinados a justificar esos aumentos de precios.

La investigación del caso comenzó el 17 de octubre de 2023, cuando la Comisión llevó a cabo inspecciones por sorpresa en los locales de empresas activas en el sector de los productos químicos para la construcción en varios Estados miembros.

No existe un plazo legal para que la Comisión complete las investigaciones antimonopolio sobre conductas contrarias a la competencia. La duración de estos procedimientos depende de varios factores, como la complejidad del asunto, el grado de cooperación de las empresas afectadas con la Comisión y el ejercicio de sus derechos de defensa.