El 'acuerdo de paz' entre Indra y General Dynamics deberá pasar por el filtro de la multinacional en EEUU y el apoyo de Trump

La definición del plan estratégico de Indra y la resolución de estas negociaciones marcarán el futuro de la cooperación en la industria de defensa en España.

El acuerdo busca superar un año de enfrentamientos legales, especialmente en torno a la adjudicación de contratos millonarios de blindados y la integración de la industria nacional.

El pacto necesita el visto bueno de la matriz estadounidense de General Dynamics y podría verse afectado por las relaciones entre la Administración Trump y España.

Indra y la filial europea de General Dynamics negocian un acuerdo para que Santa Bárbara participe en programas de artillería pesada del Gobierno español.

Indra y la filial europea de General Dynamics (GDELS) llevan más de un mes negociando una fórmula que permita a su empresa en España, Santa Bárbara, entrar en los programas de artillería pesada del Gobierno, en una nueva etapa de entendimiento con el sector.

Desde ambas partes aseguran que apenas faltan los flecos más técnicos para cerrar el pacto, pero las líneas generales están consensuadas y apuestan porque ambas empresas colaboren mano a mano en los proyectos de armamento terrestre.

Una de las claves a solventar para certificar esa especie de acuerdo de paz, es el visto bueno necesario que debe obtener la filial europea de su casa matriz en Estados Unidos.

Fuentes empresariales consultadas en España y al otro lado del Atlántico cercanas a GD aseguran que el pacto que se está cerrando debe servir para acabar con un año de enfrentamientos. Tanto la pugna entre ambas empresas, como entre la filial europea y el Gobierno español por los recursos que se han interpuesto en los tribunales.

España y Santa Bárbara se han convertido en una de las claves del mercado europeo para la multinacional americana. Las fuentes consultadas aseguran que la compañía no quiere que se den pasos en falso, como hace un año durante el intento de compra que Indra lanzó sobre las plantas españolas de Trubia y Alcalá de Guadaira.

Hay que recordar que el nuevo presidente, Danny Deep, estuvo en España en marzo del año pasado, entonces como vicepresidente, para dejar claro que la compañía no iba a vender sus plantas. Pero estaban dispuestos a llegar a un acuerdo que pusiera toda su capacidad productiva y tecnológica para cubrir con rapidez y garantías las necesidades de la Defensa española y europea.

Desde Washington advierten, además, que las complicadas relaciones que hay entre la Administración Trump y España no ayudan a que se resuelva la cuestión de forma sencilla. El Pentágono revisa con lupa cualquier acuerdo de inversión entre empresas de capital norteamericano y capital español.

Desde la filial europea de General Dynamics han declinado hacer comentarios sobre la situación de las conversaciones ni el eventual visto bueno de EEUU a la operación. Las fuentes empresariales consultadas aseguran que el encaje entre las dos empresas es muy bueno y esperan llegar a algún resultado factible muy pronto.

El acuerdo tiene además un valor importante para la tecnológica controlada por el Estado. Sería el inicio idóneo para abrir una nueva etapa de cooperación y entendimiento entre toda la industria de defensa, pendiente aún de su reestructuración.

El actual presidente de Indra, Ángel Simón, y su nuevo CEO, Josep María Recasens, han cogido el tema como prioritario y desde su llegada aceleraron las negociaciones con General Dynamics. Hay que tener en cuenta que la compañía se encuentra en pleno proceso de recomposición de equipos y estructura para esta nueva etapa.

Tras superar la primera junta de accionistas, a finales del mes pasado, una de los compromisos que los máximos responsables de la empresa dejaron sobre la mesa fue acelerar la producción para cumplir con el calendario de entregas que tiene en los contratos millonarios adjudicados por el Gobierno.

Buena voluntad

El último gesto de buena voluntad de GDELS ha sido la suspensión temporal (que no retirada) del recurso ante el Tribunal Supremo por los préstamos a tipo cero por 3.000 millones que Industria concedió para financiar los programas de los dos grandes blindados, que son el núcleo del enfrentamiento entre ambas partes, con el Gobierno en medio.

Fuentes jurídicas expertas en derecho administrativo aseguran que, por más avance que parezca, tampoco es una gran concesión. La mayor parte de los expertos consultados en grandes despachos le daban poca trayectoria a esa demanda, dado que el Estado siempre cuenta con argumentos de seguridad nacional e interés general para sacar adelante esa financiación.

Otra cosa es la segunda demanda, que se interpuso contra el Estado (Defensa) ante la Audiencia Nacional por la adjudicación concreta que se hizo a la UTE Indra-Escribano de ese contrato de los dos blindados, por 7.240 millones de euros.

Esta batalla legal es clave en todo el proceso y el gran escollo a resolver. La UTE adjudicataria no tenía (ni tiene) las capacidades tecnológicas y productivas para cumplir con el contrato. Y en la adjudicación directa no se tuvo en cuenta que había una empresa de tecnología europea, con presencia en cinco países y sede en España (GDELS), que tenía un producto idóneo para ello.

La cuestión se complica con la adjudicación a la coreana Hanwha del primero de los dos vehículos de artillería pesada, el de cadenas. Es el contrato más jugoso, con más de 4.500 millones de euros a largo plazo.

El MoU vinculante que dejó firmado el presidente saliente, Ángel Escribano, otorgaba a España el control del diseño y la cesión de tecnología. Pero dejaba fuera a las empresas españolas de la industria de defensa, sobre todo a SAPA y Santa Bárbara, a pesar de los compromisos que había para integrar al sector nacional en ese tipo de proyectos.

Ahora se busca la cuadratura del círculo, para hacer que los motores y las transmisiones los haga la guipuzcoana SAPA, en lugar de la dotación original del modelo (K9), que es de su eterno rival, la norteamericana Allison Transmission.

Más complicado va a ser integrar a la filial de GD en la plataforma coreana. Fuentes técnicas lo dan por descartado, de forma que la compensación para Santa Bárbara en el acuerdo pasaría más por entrar en el segundo contrato (blindado de ruedas por 2.700 millones) o en otros proyectos de los que se adjudicaron a Indra o que están pendientes en nuevos Planes Especiales de Modernización.

Para el segundo de los obuses blindados, desde Indra ya se habló con la alemana Rheinmetall, si bien no existe ningún documento vinculante firmado ni proyecto en marcha, como ocurre con los coreanos.

La definición del plan estratégico de Indra, que estará listo en el último trimestre del año, tendrá que despejar todas esas incógnitas. Para entonces se espera que ambas partes ya hayan cerrado un pacto que aclare la hoja de ruta de todo el sector.