CCOO anuncia un preacuerdo con Airbus con revisión salarial del 12% hasta 2027

El preacuerdo también garantiza el mantenimiento del personal de Espacio y las condiciones actuales de movilidad frente al Proyecto Bromo.

Incluye una revisión salarial del 5% en enero de 2026 y otra en abril de 2027, más una cláusula vinculada al IPC.

El acuerdo mantiene las actuales condiciones de teletrabajo y establece dos semanas de vacaciones flexibles en cada centro de trabajo.

CCOO y Airbus han alcanzado un preacuerdo que contempla una revisión salarial del 12% hasta 2027 para los trabajadores.

Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado que, tras varias horas de negociación en la tarde de este jueves, ha alcanzado un preacuerdo con la dirección de Airbus.

En concreto, la compañía realizará una revisión salarial del 12% hasta 2027 y mantendrá las condiciones actuales de teletrabajo de la empresa.

Asimismo, el sindicato liderado por Unai Sordo ha informado que ha logrado el establecimiento de vacaciones "flexibles" en cada centro de la empresa, todo tras la huelga iniciada el pasado 1 de julio por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) y a la que se incorporó CCOO el pasado martes.

"En la tarde de hoy, tras varias horas de reunión en la comisión negociadora, en la que hemos defendido las propuestas y reivindicaciones de la plantilla, hemos alcanzado un preacuerdo con la dirección de la empresa", ha anunciado el sindicato con mayor presencia en el fabricante europeo en un comunicado.

Entre las medidas recogidas en el texto se incluye una revisión salarial general del 5% para enero de 2026 y también en abril de 2027, además de un 0,5% reservado, respectivamente, para lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y promociones, así como "una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

Asimismo, CCOO ha indicado que "la dirección se compromete a respetar íntegramente el acuerdo de teletrabajo" recogido en el convenio y que, en cuanto a vacaciones, "se fijarán dos semanas flexibles en el calendario anual de cada centro".

Reivindicaciones de la plantilla

Por otra parte, el preacuerdo recoge el "mantenimiento del personal de Espacio" y "de las actuales condiciones de movilidad" con respecto al Proyecto Bromo, que prevé fusionar los activos espaciales de Airbus, con la francesa Thales y la italiana Leonardo para crear un líder aeroespacial europeo.

"Valoramos muy positivamente el preacuerdo alcanzado al plasmar todas las reivindicaciones de la plantilla recogidas en la propuesta aprobada por nuestra afiliación", ha celebrado la organización sindical.

CCOO ha señalado que "promoverá un referéndum a toda la plantilla, para que los trabajadores decidan libre y democráticamente sobre la aplicación del acuerdo y sus condiciones".

El anuncio llega al término de una jornada marcada por la marcha realizada por los sindicatos que secundan la huelga en Airbus --SIPA, UGT, Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), UTIL y CGT-- desde el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) hasta la Puerta Norte de la fábrica en el municipio madrileño, movilizando a aproximadamente 4.000 trabajadores.

Protestaban así contra la decisión unilateral de la compañía de incrementar los salarios un 3% en 2026 y un 2% en 2027, reducir a un solo día el teletrabajo, frente a los dos actuales, y las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT).